Но все же некоторые вещи хранить на нем можно. Какие и как это сделать красиво, чтобы не превратить пространство в свалку, – читайте ниже.

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Консервация

Многие украинские семьи заготавливают консервацию. Балкон – отличный вариант для ее хранения. Для этого можно сделать шкаф с полками, размеры которых будут зависеть от объемов запасов. Обратите внимание, что балкон для этого должен быть утеплен.

Банки с крупами

Если сделать на балконе открытые или закрытые полки, это позволит хранить запасы круп и прочей бакалеи. Для этого также важно утеплить пространство.

Банки с крупами можно красиво хранить на балконе / Фото pinterest

Овощи и фрукты

Если семья любит фрукты, овощи и делает запасы, в квартире иногда не находится для них места. В таком случае можно их хранить на балконе. Для этого нужны корзины или отдельный шкафчик. Важно при этом следить за влажностью и температурой воздуха.

Овощи и фрукты можно перенести на балкон / Фото pinterest

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Гладильная доска

Хозяйственный шкаф – отличное решение для балкона. Это практичный вариант, который позволит спрятать бытовые предметы. Например, это может быть отсек для гладильной доски, ведер, швабры и прочих средств для уборки. Также следует продумать там розетку.

Балкон – отличное место для гладильной доски / Фото pinterest

Чемоданы

Габаритные чемоданы, которые используются только для длительных поездок, не должны быть на виду. Поэтому их тоже можно хранить на балконе. Важно предусмотреть для этого место. Идеально, если это будет скрытая система хранения.

Скрытые системы хранения позволят хранить различные вещи / Фото pinterest