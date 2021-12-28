Барная стойка на кухне: как подобрать самый удачный вариант
Источник:24 канал
Барная стойка на кухне может стать центральным местом или дополнением к общей концепции интерьера. Кроме этого ее можно использовать как дополнительное место для хранения кухонных принадлежностей.
Рассказываем на какие виды делятся барные стойки и как подобрать самый удачный вариант, в соответствии с планировкой кухни.
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1. Комбинированная барная стойка
Вариант, объединяющий рабочие части столешницы и рабочей зоны. Отличается компактностью и удобством.
2. Двухуровневая стойка
Барная стойка на кухне: как подобрать удачный вариант / Фото Pinterest
В этом варианте стойка представляет собой "2 в 1". Сверху устанавливают рабочую поверхность, в то время как снизу обустраивают стол для обеда.
3. Классическая стойка
Барная стойка на кухне: как подобрать удачный вариант / Фото Pinterest
Консоли, устанавливаемые на высоте чуть выше 1 метра. Сверху размещается стол. Для завершения обустройства стойки дизайнеры используют высокие барные стулья.
4. Центральная стойка
Барная стойка на кухне: как подобрать удачный вариант / Фото Pinterest
Это барные стойки, занимающие центральное место в интерьере кухни. Это позволяет использовать одну поверхность как для рабочей, так и обеденной зоны.
5. Продолжение рабочей зоны
Барная стойка на кухне: как подобрать удачный вариант / Фото Pinterest
Можно сделать стойку, которая будет выглядеть как продолжение рабочей зоны кухни. Это объединит все элементы в единое целое и поможет добиться гармоничного интерьера.
6. В виде обеденного стола
Барная стойка на кухне: как подобрать удачный вариант / Фото Pinterest
В маленьких просторах дизайнеры интерьеров предлагают отказаться от стола. В таких помещениях используется барная стойка в качестве полноценной обеденной зоны.
7. Дополнительное место для хранения
Барная стойка на кухне: как подобрать удачный вариант / Фото Pinterest
Еще один вариант для барной стойки – ее использование для хранения посуды, кулинарных книг или декора.