Идеи маленькой белой кухни: пять советов для светлого и стильного дизайна
Источник:Homes & Gardens
Дизайн кухни в белом – это идеальное решение для тех, у кого маленькое помещение. Этот цвет зрительно увеличивает пространство, освещает его и делает открытым.
Стилизовать белую кухню, чтобы она была и домашней, и стильной, может быть нелегким делом. Надо тщательно продумать, какие материалы лучше использовать, как соединить между собой мебель и так далее. Дизайнеры дали несколько важных советов, которые вам определенно помогут.
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