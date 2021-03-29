Всем известно, что зеркало является неотъемлемой частью любой жилой недвижимости. Оно может выполнять разные функции в зависимости от помещения.

Как использовать зеркальные поверхности в квартирах и домах, рассказали дизайнеры интерьера из Full House Design.

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Зеркало в интерьере – излюбленный предмет всех дизайнеров, ведь он не просто украшает пространство, но и несет в себе массу полезных и нужных функций,

– отметили дизайнеры интерьера.

Функции зеркала в помещении

Коррекция объемов помещения. Зеркало спасет маленькие комнаты и узкие коридоры.

Зеркало спасет маленькие комнаты и узкие коридоры. Отражение света. Зеркало в пол добавит естественного света, а зеркальная поверхность позади люстры, бра или светильника увеличит уровень освещенности.

Зеркало в пол добавит естественного света, а зеркальная поверхность позади люстры, бра или светильника увеличит уровень освещенности. Исправление недостатков. С помощью зеркал можно скрыть дефекты помещения.

Зеркальные поверхности – функциональный и красивый прием / Фото pinterest

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Как использовать зеркало в разных помещениях

Прихожая

Зеркало в прихожей – 100% must have: красивое зеркало над консолью добавляет интерьеру уюта, стиля и красоты прямо с порога. Зеркало в полный рост также может располагаться на фасадах шкафа, что несомненно очень удобно. Вход в гардеробную может быть оснащен зеркальной дверью,

– отметили специалисты.

Зеркало будет уместно в любом помещении / Фото pinterest

Гостиная

В этом помещении следует максимально использовать свет, поэтому зеркальные панели будут очень уместны. Также можно использовать отдельно стоящее зеркало – оно станет эффектным акцентом в помещении. Для того чтобы визуально увеличить пространство – выбирайте крупные зеркала.

Спальня

Очень актуально использовать панно из нескольких частей у изголовья кровати. Зеркала над прикроватными тумбочками позади торшеров или подвесных светильников подчеркнут геометрию пространства и наполнят его мягким светом и особой атмосферой,

– уточнили дизайнеры интерьера.

Ванная

Чаще всего в ванных комнатах зеркала размещают над раковиной. Важно, чтобы обрамление соответствовало стилистике помещения. Если вы хотите придать изюминку интерьеру – выбирайте зеркало необычной формы или с интересной подсветкой.

Зеркало – неотъемлемый элемент в ванной / Фото pinterest