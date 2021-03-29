Выбор штор для квартиры и дома: с чего начать
Шторы могут стать акцентом в интерьере и придать ему особую изюминку. Подбираются они с учетом нескольких критериев.
Источник:Инстаграм Татьяны Жуковой
Как правильно выбрать шторы для своей квартиры или дома, рассказала дизайнер интерьера Татьяна Жукова.
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Шторы, текстиль и декор. Как их подобрать? С чего начать? Существует несколько видов и вариантов подбора штор и текстиля в интерьер,
– отметила Жукова.
Как подобрать шторы
1. В тон мебели
Этот вариант подойдет тем, кто не планирует дополнять еще какой-то цвет в интерьере. Шторы могут выделяться фактурой.
Это создает гармоничный и обтекаемый эффект. Создается иллюзия единого пространства, из тональности в тональность. Также можно выбрать шторы не именно цвет в цвет мебели, а только подходящий оттенок: светлее, темнее или насыщенней,
– пояснила дизайнер интерьера.
Шторы можно подобрать под цвет мебели / Фото pinterest
2. В цвет стен
Такое сочетание создаст эффект единого полотна, на котором можно играть деталями и мебелью, позволяет подчеркнуть необычные акценты интерьера, мебели, картин или освещения. Таким образом получается креативная картинка.
3. В гамме декора
По словам дизайнера интерьера, этот давно забытый тренд снова набирает обороты. Он позволяет сделать акцент на предметах декора и на шторах.
Шторы подбираются по нескольким параметрам / Фото pinterest
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4. Как цвет пола
Такое решение добавляет динамики и дает объем пространству. В таком интерьере мебель смотрится выигрышно.
5. Отдельный элемент
По мнению дизайнера интерьера, этот вариант подойдет самым смелым. Он сделает помещение ярким, свежим и креативным. Подобное решение украсит детскую комнату.
Не забывайте о качестве и составе ткани. Кроме красоты и экологичности, должен быть удобным уход за ними и эксплуатация,
– резюмировала Татьяна Жукова.
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