Шторы могут стать акцентом в интерьере и придать ему особую изюминку. Подбираются они с учетом нескольких критериев.

Как правильно выбрать шторы для своей квартиры или дома, рассказала дизайнер интерьера Татьяна Жукова.

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Шторы, текстиль и декор. Как их подобрать? С чего начать? Существует несколько видов и вариантов подбора штор и текстиля в интерьер,

– отметила Жукова.

Как подобрать шторы

1. В тон мебели

Этот вариант подойдет тем, кто не планирует дополнять еще какой-то цвет в интерьере. Шторы могут выделяться фактурой.

Это создает гармоничный и обтекаемый эффект. Создается иллюзия единого пространства, из тональности в тональность. Также можно выбрать шторы не именно цвет в цвет мебели, а только подходящий оттенок: светлее, темнее или насыщенней,

– пояснила дизайнер интерьера.

Шторы можно подобрать под цвет мебели / Фото pinterest

2. В цвет стен

Такое сочетание создаст эффект единого полотна, на котором можно играть деталями и мебелью, позволяет подчеркнуть необычные акценты интерьера, мебели, картин или освещения. Таким образом получается креативная картинка.

3. В гамме декора

По словам дизайнера интерьера, этот давно забытый тренд снова набирает обороты. Он позволяет сделать акцент на предметах декора и на шторах.

Шторы подбираются по нескольким параметрам / Фото pinterest

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4. Как цвет пола

Такое решение добавляет динамики и дает объем пространству. В таком интерьере мебель смотрится выигрышно.

5. Отдельный элемент

По мнению дизайнера интерьера, этот вариант подойдет самым смелым. Он сделает помещение ярким, свежим и креативным. Подобное решение украсит детскую комнату.

Не забывайте о качестве и составе ткани. Кроме красоты и экологичности, должен быть удобным уход за ними и эксплуатация,

– резюмировала Татьяна Жукова.