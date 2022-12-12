Всего в поселке проживает менее сотни человек. При этом площадь населенного пункта почти не уступает Черкассам, говорится в репортаже Суспільного. Как планируют возрождать Ивковцы – дальше.

Читайте также Право собственности на квартиру в новостройке: 3 шага, которые должен осуществить девелопер

Переселенцам предлагают возродить село в Черкасской области

Назар Лавриненко, родившийся в Ивковцах, вспоминает, что раньше здесь проживало около 700 человек. Однако поселок медленно приходит в упадок. Чтобы не допустить этого, мужчина выкупил несколько заброшенных хижин и предлагает поселиться здесь переселенцам.

Лавриненко отмечает, что в этом году такое предложение особенно актуально, поскольку во всех домах есть печи, во дворе вырыты колодцы, а вокруг поселка лес, где можно найти дрова.

От будущих хозяев требуется лишь желание привести дом в порядок.

Хотелось бы, чтобы здесь были люди, которые действительно хотят жить в деревне, умеющие жить в деревне, желающие жить в деревне. Потому что здесь есть своя специфика. Здесь горожанам, привыкшим к квартирам, делать нечего,

– отметил Лавриненко.

Из мебели внутри – все самое необходимое. Отдельные помещения оборудованы санузлами.

В Черкасской области предлагают бесплатное жилье для переселенцев: смотрите видео

Лавриненко надеется, что кто-нибудь заинтересуется предложением и останется здесь на постоянной основе и спасет дома от разрушения.

Напомним, ранее учредитель фонда "Спадщина.UA" Анна Гаврилов поделилась новым ревитализованным объектом в селе Волово Львовской области. В доме удалось обустроить две комнаты, кухню и коридор. Здесь проведено электричество, а для сохранения подлинности в доме оставили оригинальную печь.