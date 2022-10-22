Как отмечает Ганна Гаврылив, заниматься ревитализацией объектов планируют системно. Поэтому призывает украинцев следить за обновлением, а также приобщаться к возрождению культурного наследия Украины.

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Характеристики ревитализованного домика во Львовской области

Общая площадь дома – 41,7 метра квадратных, жилая – 34,8 "квадрата". Здесь обустроены 2 комнаты, кухня и коридор. В дом проведено электричество, отопление печное. Для сохранения подлинности в доме оставили оригинальную печь.



Отремонтированный фасад / Фото фейсбук Ганна Гаврылив

На территории дома есть колодец, а также овин на два отсека. Кстати, площадь земельного участка – 6,07 "сотки".

Хотя домик и небольшой, но достаточно места для пары или семьи с детьми провести уик-энд, а кто уже нажился в городе, мог бы здесь жить в единении с природой круглогодично, работая дистанционно,

– рассказывает инициатор восстановления.

Интерьер дома / Фото фейсбук Ганна Гаврылив

Стоимость такого дома составила 9500 долларов. Однако пока жилье нашло своих собственников. В то же время Гаврылив отмечает, что вскоре поделится новыми проектами, которые можно будет приобрести.

В доме позаботились о декоре / Фото фейсбук Ганна Гаврылив

Культурный и общественный центр в Роздоле

Ранее фонд "Спадщина.UA" создал новый культурный и общественный центр в помещении заброшенного здания австрийского периода. Поселковый совет выставил сооружение на аукцион, где его и нашла Ганна Гаврылив. На тот момент здание простояло без владельцев почти 20 лет.

Ревитализация здания 1905 года / Фото фейсбук Ганна Гаврылив

Ревитализация длилась 2 года. В результате удалось сохранить аутентичный облик дома, исполненного в стиле классицизма и ранней сецессии.

Комментируя свою работу, Гаврылив говорит, что ценные вещи нужно спасать. А вложенные деньги окупятся через несколько лет.