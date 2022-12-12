Усього у селищі проживає менш як сотня осіб. При цьому площа населеного пункту майже не поступається Черкасам, йдеться у репортажі Суспільного. Як планують відроджувати Івківці – далі.

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Переселенцям пропонують відродити село на Черкащині

Назар Лавріненко, який народився в Івківцях, пригадує, що раніше тут проживало приблизно 700 осіб. Однак наразі селище повільно відмирає. Щоб не допустити цього, чоловік викупив кілька покинутих хатинок та пропонує оселитися тут переселенцям.

Лавріненко наголошує, що цьогоріч така пропозиція особливо актуальна, оскільки у всіх будинках є печі, на подвір'ї викопані криниці, а довкола селища ліс, де можна знайти дрова.

Від майбутніх господарів потрібне лише бажання привести оселю до ладу.

Хотілося б, щоб тут були люди, які дійсно хочуть жити в селі, які вміють жити в селі, які бажають жити в селі. Тому що тут є своя специфіка. Тут містянам, що звикли до квартир, робити нема чого,

– зазначив Лавріненко.

З меблів усередині – все найнеобхідніше. Окремі приміщення обладнані санвузлами.

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Лавріненко сподівається, що хтось зацікавиться пропозицією та залишиться тут на постійній основі та врятує будинки від руйнування.

Нагадаємо, раніше засновниця фонду "Спадщина.UA" Ганна Гаврилів поділилася новим ревіталізованим об'єктом у селі Волове, що на Львівщині. У будинку вдалося облаштувати 2 кімнати, кухню та коридор. Тут проведена електрика, а задля збереження автентичності у хатинці залишили оригінальну піч.