Куда ВПЛ обращаться в поисках бесплатного жилья: список контактов
23 февраля 2023, 11:04Читати новину українською
Источник:Минреинтеграции
Эвакуация переселенцев в западные регионы продолжается, а соответственно, не исчезает потребность в жилье. ВПЛ могут поселиться во многих областях бесплатно, нужно только позвонить.
В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины напомнили номера телефонов, куда внутренне перемещенным лицам нужно обращаться, чтобы найти дом.
Такую помощь оказывают в Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Ровенской областях.
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Как найти убежище
Консультации по бесплатному поселению в западных регионах предоставляются на горячих линиях в областях:
- Закарпатская область: (096) 284-33-68;
- Львовская область: в пределах Львовской области звоните по короткому номеру 112, если на территории других областей – (032) 259-60-31;
- Черновицкая область: 0 800 335 047;
- Волынская область: (066) 657-09-15, (033) 277-82-11;
- Тернопольская область: 0 800 335 975;
- Ивано-Франковская область: (099) 470-92-41;
- Ровенская область: (098) 505-83-25, (097) 008-81-91.