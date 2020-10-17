Интерьер квартиры или дома может со временем надоесть или показаться скучным. Особенно во время пандемии, когда мы проводим еще больше времени дома, чем обычно. Как освежить интерьер и при этом не тратить много денег – читайте в материале.

Чтобы как-то изменить интерьер, понадобится желание и фантазия, отмечает dom.ria.

Актуально Названы ошибки, которые убивают дизайн ванной комнаты

Перестановка мебели

Один из самых простых способов. Для удачного результата тщательно продумайте перепланировку. Нарисуйте план комнаты и расставьте мебель в разных вариациях.

Приемы

асимметрия предметов – кровать в спальне можно приставить к стене боком, а диван в гостиной – передвинуть ближе к окну;

– кровать в спальне можно приставить к стене боком, а диван в гостиной – передвинуть ближе к окну; симметрия – зеркальное отражение, которое добавит гармонии, уюта и целостности в интерьер. Это могут быть парные кресла, прикроватные тумбочки и пр.;

– зеркальное отражение, которое добавит гармонии, уюта и целостности в интерьер. Это могут быть парные кресла, прикроватные тумбочки и пр.; зонирование – популярный прием, который отделяет важные места. Можно отделить столовую зону, место для отдыха, уголок для чтения;

– популярный прием, который отделяет важные места. Можно отделить столовую зону, место для отдыха, уголок для чтения; группировка позволит увеличить объем комнаты, если однотипную мебель (шкафы, тумбы, стеллажи) расставить вдоль стен;

позволит увеличить объем комнаты, если однотипную мебель (шкафы, тумбы, стеллажи) расставить вдоль стен; антиквариат позволит сделать акцент в интерьере. Наиболее часто используются небольшую мебель – кофейный столик, стулья, комоды;

позволит сделать акцент в интерьере. Наиболее часто используются небольшую мебель – кофейный столик, стулья, комоды; плетеная мебель внесет изюминку в общий вид жилья и сделает его более уютным. Это могут быть кресла-качалки, корзины, кресла.

"Игры" с мебелью

Надоевшую мебель можно видоизменить. Самый простой способ – перекрасить. Для контраста можно подобрать яркий цвет или оттенок.

Удачным вариантом является эффект патины. А также можно использовать декоративные подушки с яркими цветами и узорами, или мебельные чехлы.



Яркие акценты обновят интерьер / Фото domfront

Текстиль

шторы можно сменить на более яркие или контрастные. Альтернатива тяжелым шторам – роллеты или жалюзи;

можно сменить на более яркие или контрастные. Альтернатива тяжелым шторам – роллеты или жалюзи; настенное панно в стиле пэчворк преобразит квартиру. Также уюта добавят пледы, чехлы и другие предметы ручной вязки;

в стиле пэчворк преобразит квартиру. Также уюта добавят пледы, чехлы и другие предметы ручной вязки; коврики впишутся в любой интерьер. Можно сочетать несколько видов в одном помещении.



Контрастные предметы придадут свежести / Фото domfront

Зеленые растения

Комнатные растения – не только полезны для здоровья, но и отлично дополняют любой интерьер. Можно "поиграть" с разными кашпо.

Читайте Декоративная штукатурка: виды, преимущества и недостатки

Освещение

Комнатный свет меняет интерьер до неузнаваемости. При этом необязательно менять люстры и лампы – иногда достаточно сменить свет, добавить пару торшеров или зеркал в фигурных рамах.

Также можно украсить стену цветными огоньками, которые придадут особую уютную атмосферу.

Стены

Новый цвет придаст свежий вид жилью. Иногда достаточно покрасить одну стену в контрастный цвет, частично сменить обои или заменить их настенной панелью.

Стену можно украсить различными тематическими плакатами или фото. Главное дать волю фантазии и не бояться экспериментов.

Читайте также Декоративная штукатурка: виды, преимущества и недостатки

Еще несколько бюджетных советов

Все, что в вашей квартире или доме есть, можно задействовать для того, чтобы создать что-то новое, отмечает Lutsk.ua.

Окна

Наиболее заметная часть помещения – это окна. Чтобы обновить интерьер, достаточно по-эксперементировать с декором окон. Например, можно заменить шторы, покрасить оконную раму или карниз, поставить на подоконник интересные аксессуары или комнатные растения.



Цвет штор также влияет на интерьер / Фото pinterest

Детали

Сделайте ревизию домашним аксессуарам! Для декора подойдут аксессуары в одной цветовой гамме с общим фоном. А изделия ручной работы подчеркнут эксклюзивность интерьера.

Также хорошая идея заменить рамки фото или картин, а для книг – сделать оригинальные обложки.



Детали подчеркнут и освежат интерьер / Фото pinterest