Освежаем интерьер дома: бюджетные советы и фото
Интерьер квартиры или дома может со временем надоесть или показаться скучным. Особенно во время пандемии, когда мы проводим еще больше времени дома, чем обычно. Как освежить интерьер и при этом не тратить много денег – читайте в материале.
Чтобы как-то изменить интерьер, понадобится желание и фантазия, отмечает dom.ria.
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Перестановка мебели
Один из самых простых способов. Для удачного результата тщательно продумайте перепланировку. Нарисуйте план комнаты и расставьте мебель в разных вариациях.
Приемы
- асимметрия предметов – кровать в спальне можно приставить к стене боком, а диван в гостиной – передвинуть ближе к окну;
- симметрия – зеркальное отражение, которое добавит гармонии, уюта и целостности в интерьер. Это могут быть парные кресла, прикроватные тумбочки и пр.;
- зонирование – популярный прием, который отделяет важные места. Можно отделить столовую зону, место для отдыха, уголок для чтения;
- группировка позволит увеличить объем комнаты, если однотипную мебель (шкафы, тумбы, стеллажи) расставить вдоль стен;
- антиквариат позволит сделать акцент в интерьере. Наиболее часто используются небольшую мебель – кофейный столик, стулья, комоды;
- плетеная мебель внесет изюминку в общий вид жилья и сделает его более уютным. Это могут быть кресла-качалки, корзины, кресла.
"Игры" с мебелью
Надоевшую мебель можно видоизменить. Самый простой способ – перекрасить. Для контраста можно подобрать яркий цвет или оттенок.
Удачным вариантом является эффект патины. А также можно использовать декоративные подушки с яркими цветами и узорами, или мебельные чехлы.
Яркие акценты обновят интерьер / Фото domfront
Текстиль
- шторы можно сменить на более яркие или контрастные. Альтернатива тяжелым шторам – роллеты или жалюзи;
- настенное панно в стиле пэчворк преобразит квартиру. Также уюта добавят пледы, чехлы и другие предметы ручной вязки;
- коврики впишутся в любой интерьер. Можно сочетать несколько видов в одном помещении.
Контрастные предметы придадут свежести / Фото domfront
Зеленые растения
Комнатные растения – не только полезны для здоровья, но и отлично дополняют любой интерьер. Можно "поиграть" с разными кашпо.
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Освещение
Комнатный свет меняет интерьер до неузнаваемости. При этом необязательно менять люстры и лампы – иногда достаточно сменить свет, добавить пару торшеров или зеркал в фигурных рамах.
Также можно украсить стену цветными огоньками, которые придадут особую уютную атмосферу.
Стены
Новый цвет придаст свежий вид жилью. Иногда достаточно покрасить одну стену в контрастный цвет, частично сменить обои или заменить их настенной панелью.
Стену можно украсить различными тематическими плакатами или фото. Главное дать волю фантазии и не бояться экспериментов.
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Еще несколько бюджетных советов
Все, что в вашей квартире или доме есть, можно задействовать для того, чтобы создать что-то новое, отмечает Lutsk.ua.
Окна
Наиболее заметная часть помещения – это окна. Чтобы обновить интерьер, достаточно по-эксперементировать с декором окон. Например, можно заменить шторы, покрасить оконную раму или карниз, поставить на подоконник интересные аксессуары или комнатные растения.
Цвет штор также влияет на интерьер / Фото pinterest
Детали
Сделайте ревизию домашним аксессуарам! Для декора подойдут аксессуары в одной цветовой гамме с общим фоном. А изделия ручной работы подчеркнут эксклюзивность интерьера.
Также хорошая идея заменить рамки фото или картин, а для книг – сделать оригинальные обложки.
Детали подчеркнут и освежат интерьер / Фото pinterest