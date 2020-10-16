Ремонт в ванной комнате требует особого внимания и множества усилий. Важно не допустить роковых ошибок.

Какие оплошности могут испортить дизайн всего помещения, рассказывает 24 канал.

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Пластиковые люки

Вопрос с люками – достаточно сложный и продумать этот нюанс необходимо до начала ремонта. Иногда люки делают очень маленькими, чтобы они были максимально незаметными, но это не очень удобно в случае какого-то ЧП. Еще одна ошибка – белый люк на яркой плитке. Люк должен быть максимально подобным цвету стен, чтобы не выбиваться из интерьера. Или можно его спрятать в шкаф.

Пластиковый люк испортит дизайн ванной / Instagram, superplintus

Как правильно:

Люк должен быть максимально незаметным / Фото masteravannoy

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Яркая плитка

В небольших ванных комнатах не стоит использовать очень вызывающую плитку. Слишком яркое настенное покрытие не будет выглядеть эффектно и визуально уменьшит помещение. Также следует избегать крупных контрастных узоров. Для маленькой ванной больше подойдет нейтральная плитка – она украсит комнату и зрительно сделает ее просторнее.

Яркие рисунки визуально уменьшат ванную и удешевят дизайн / Фото fotokto

Как правильно:

Нейтральная палитра подчеркнет достоинства ванной комнаты / Фото mirvannaja

Мелочи и аксессуары на поверхности

В ванной комнате важно продумать системы хранения, иначе все необходимые мелочи будут лежать на поверхности и создавать эффект захламленности. Предусмотрите шкаф-пенал, комод, тумбу или другие варианты для хранения.

Аксессуары на поверхности испортят впечатление от ванной / Фото Instagram, olly_97

Как правильно:

Спрячьте все мелочи в тумбу или шкаф / Фото design-homes