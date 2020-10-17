Інтер'єр квартири чи будинку може з часом набриднути або здатися нудним. Особливо під час пандемії, коли ми проводимо ще більше часу вдома, ніж зазвичай. Як освіжити інтер'єр і при цьому не витрачати багато грошей – читайте в матеріалі.

Щоб якось змінити інтер'єр, знадобиться бажання та фантазія, зазначає dom.ria.

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Перестановка меблів

Один з найпростіших способів. Для вдалого результату ретельно продумайте перепланування. Намалюйте план кімнати та розставте меблі в різних варіаціях.

Прийоми

асиметрія предметів – ліжко у спальні можна приставити до стіни боком, а диван у вітальні – пересунути ближче до вікна;

– ліжко у спальні можна приставити до стіни боком, а диван у вітальні – пересунути ближче до вікна; симетрія – дзеркальне відображення, яке додасть гармонії, затишку і цілісності інтер'єру. Це можуть бути парні крісла, тумбочки та ін.;

– дзеркальне відображення, яке додасть гармонії, затишку і цілісності інтер'єру. Це можуть бути парні крісла, тумбочки та ін.; зонування – популярний прийом, який відокремлює важливі місця. Можна відділити їдальню, місце для відпочинку, куточок для читання;

– популярний прийом, який відокремлює важливі місця. Можна відділити їдальню, місце для відпочинку, куточок для читання; угруповання дозволить збільшити обсяг кімнати, якщо однотипні меблі (шафи, тумби, стелажі) розставити уздовж стін;

дозволить збільшити обсяг кімнати, якщо однотипні меблі (шафи, тумби, стелажі) розставити уздовж стін; антикваріат дозволить зробити акцент в інтер'єрі. Найбільш часто використовуються невеликі меблі – кавовий столик, стільці, комоди;

дозволить зробити акцент в інтер'єрі. Найбільш часто використовуються невеликі меблі – кавовий столик, стільці, комоди; плетені меблі внесуть родзинку в загальний вигляд житла і зроблять його більш затишним. Це можуть бути крісла-качалки, кошики, крісла.

"Ігри" з меблями

Меблі, які обридлі, можна видозмінити. Один із найпростіших способів – перефарбувати. Для контрасту можна підібрати яскравий колір або відтінок.

Вдалим варіантом є ефект патини. А також можна використовувати декоративні подушки з яскравими квітами та візерунками, або меблеві чохли.



Яркі акценти оновлять інтер'єр / Фото domfront

Текстиль

штори можна змінити на більш яскраві або контрастні. Альтернатива "важким" шторам – ролети або жалюзі;

можна змінити на більш яскраві або контрастні. Альтернатива "важким" шторам – ролети або жалюзі; настінне панно в стилі печворк змінить квартиру. Також затишку додадуть пледи, чохли та інші предмети ручної в'язки;

в стилі печворк змінить квартиру. Також затишку додадуть пледи, чохли та інші предмети ручної в'язки; килимки впишуться в будь-який інтер'єр. Можна поєднувати кілька видів в одному приміщенні.



Контрастні предмети нададуть свіжості / Фото domfront

Зелені рослини

Кімнатні рослини – не лише корисні для здоров'я, але і відмінно доповнюють будь-який інтер'єр. Можна "погратися" з різними кашпо.

Освітлення

Кімнатне світло змінює інтер'єр до невпізнання. При цьому необов'язково змінювати люстри і лампи – іноді досить змінити колір світла, додати торшери або дзеркала у фігурних рамах.

Також можна прикрасити стіну кольоровими вогниками, які нададуть особливої затишної атмосфери.

Стіни

Новий колір додасть свіжого вигляду житлу. Іноді досить пофарбувати одну стіну в контрастний колір, частково змінити шпалери чи замінити їх настінною панеллю.

Стіну можна прикрасити різними тематичними плакатами чи фото. Головне дати волю фантазії та не боятися експериментів.

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Ще кілька бюджетних порад

Усе, що у ваші квартирі чи будинку є, можна задіяти для того, щоб створити щось нове, зазначає Lutsk.ua.

Вікна

Найбільш помітна частина приміщення – це вікна. Щоб модернізувати інтер'єр, достатньо поексперементувати з декором вікон. Наприклад, можна замінити штори, пофарбувати віконну раму чи карниз, поставити на підвіконня цікаві аксесуари чи кімнатні рослини.



Колір штор також впливає на інтер'єр / Фото pinterest

Деталі

Зробіть ревізію домашнім аксесуарам! Для декору підійдуть аксесуари в одній колірній гамі із загальним фоном. А вироби ручної роботи підкреслять ексклюзивність інтер'єру.

Також хороша ідея замінити рамки фото чи картин, а для книг – зробити оригінальні обкладинки.



Деталі підкреслять і освіжать інтер'єр / Фото pinterest