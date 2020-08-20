Проживая длительное время в квартире, хочется каких-то изменений, однако начинать ремонт нет времени, желания или финансов.

Довольно часто хаос в квартире связан с лишними предметами или вещами, отсутствием мест для хранения, запутанными проводами. 24 канал рассказывает о лайфхаках, которые помогут легко освежить жилье без ремонта и особых финансовых вложений.

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Мебель. Старые шкафы, тумбы, комоды, столики необязательно выбрасывать и менять на новые – их можно кардинально преобразить с минимальными вложениями. Для этого воспользуйтесь краской. Яркие оттенки внесут свежести в ваше жилье.

Новые цвета могут полностью изменить восприятие помещения / Фото inmyroom

Батареи. Свежая краска на системе отопления улучшит вид жилья, придаст ему новизны. Это необязательно должен быть белый цвет – можно подобрать яркий контрастный оттенок, который впишется в общий интерьер помещения.

Яркие батареи могут стать прекрасным дополнением интерьера / Фото roomester

Еще один вариант – спрятать батареи за декоративным экраном.

Декоративный экран смотрится аккуратно и стильно / Фото roomester

Провода. Если ремонт в доме закончен и спрятать провода нет возможности, их можно украсить цветными зажимами под стиль интерьера.

Закрепленные провода позволят избежать эффекта захламленности / Фото inmyroom

Мелкие принадлежности, которые часто разбросаны и теряются в квартире, можно повесить на магнитную полосу в ванной комнате. Это не только удобно, но и практично.

Такой прием позволит все необходимые мелочи хранить в одном месте / Фото inmyroom

Старая пресса. Ненужные журналы могут стать полезными в интерьере. К примеру, из них можно сделать удобный и стильный пуфик, связав стопку ремнем и положив наверх подушку. Это поможет не только освободить помещение от лишних предметов, но и украсит его.

Старые журналы могут получить "вторую жизнь" / Фото inmyroom

Специи, которые, как правило, стоят на кухне на столе, можно прикрепить к мебели – приклейте крышку к нижней панели шкафа, так будет легче открутить банки.

Банки со специями можно прикрепить к кухонному гарнитуру / Фото inmyroom

Выключатели и розетки, которые, возможно, потеряли свой вид, можно удачно замаскировать. Это легко сделать с помощью композиции из фотографий в рамках. Такой прием привнесет изюминку в интерьер.

Выключатели с помощью небольшой хитрости могут стать частью интерьера / Фото inmyroom

Освежить и преобразить квартиру или дом можно без особых финансовых вложений. Для этого необходимо лишь желание, фантазия и немного свободного времени. Яркие оттенки в жилье привнесут новые краски и в вашу жизнь.