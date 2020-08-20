Как обустроить функциональный балкон и лоджию: лучшие идеи
В былые времена балконы и лоджии в квартирах многоэтажек использовали для чего-угодно: там хранили санки, лыжи и прочие ненужные круглогодично предметы и вещи.
Однако предпочтения изменились и теперь в тренде более функциональные помещения – комфортные, уютные. Как сделать балкон удобным и при этом стильным, рассказывает 24 канал.
Читайте Как подготовить квартиру к ремонту
В последние годы хлам на балконе – неактуален. Теперь эти помещения используют под рабочий кабинет, творческую мастерскую, зону отдыха, а порой даже спальню.
С чего начать
Первое, что нужно сделать, – разработать подробный план действий. Нужно определиться, каким вы хотите видеть балкон и что там должно быть.
Второй момент – выбрать стиль будущего балкона. Дизайнеры рекомендуют минимализм и лаконичность для этой части квартиры. Небольшие помещения лучше не загромождать лишними предметами.
Третье – сделать точные замеры помещения и четко определиться с мебелью. Это может быть небольшой диван, стулья, компьютерный или кофейный столик. Все зависит от: площади помещения, бюджета, ваших пожеланий.
Рабочее место на балконе может быть очень уютным и комфортным / Фото blog.allo
Примеры красивого оформления балконов
- Балкон-спальня – отличное решение для небольших квартир.
Балкон можно превратить в небольшую уютную спальню / Фото cpykami
- Балкон-гостиная или зона отдыха.
Одно из самых популярных решений / Фото m-strana
- Балкон, который стал рабочим кабинетом.
Рабочее место можно оформить на свое усмотрение / Фото roomble
- Также на балконе можно разместить книжные полки, поставить живые цветы.
Небольшие декоративные ящики могут использоваться под различные предметы / Фото planirovkainfo
- Балкон-детская или игровая зона. Прекрасная идея для семей с детьми.
Оформить интерьер можно по желанию ребенка / Фото homester
- Балкон может стать прекрасной relax-зоной.
Идея с relax-зоной понравится женщинам / Фото blog.allo
- Балкон-бар придется по вкусу любителям посмотреть на закаты под бокал хорошего напитка.
Такой вариант точно оценит сильный пол / Фото blog.allo
Как видим, обустроить балкон можно на любой вкус и бюджет. Иногда достаточно подключить фантазию и просто сменить декор и помещение полностью изменит свой вид – станет свежее и стильнее.