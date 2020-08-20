В былые времена балконы и лоджии в квартирах многоэтажек использовали для чего-угодно: там хранили санки, лыжи и прочие ненужные круглогодично предметы и вещи.

Однако предпочтения изменились и теперь в тренде более функциональные помещения – комфортные, уютные. Как сделать балкон удобным и при этом стильным, рассказывает 24 канал.

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В последние годы хлам на балконе – неактуален. Теперь эти помещения используют под рабочий кабинет, творческую мастерскую, зону отдыха, а порой даже спальню.

С чего начать

Первое, что нужно сделать, – разработать подробный план действий. Нужно определиться, каким вы хотите видеть балкон и что там должно быть.

Второй момент – выбрать стиль будущего балкона. Дизайнеры рекомендуют минимализм и лаконичность для этой части квартиры. Небольшие помещения лучше не загромождать лишними предметами.

Третье – сделать точные замеры помещения и четко определиться с мебелью. Это может быть небольшой диван, стулья, компьютерный или кофейный столик. Все зависит от: площади помещения, бюджета, ваших пожеланий.

Рабочее место на балконе может быть очень уютным и комфортным / Фото blog.allo

Примеры красивого оформления балконов

Балкон-спальня – отличное решение для небольших квартир.

Балкон можно превратить в небольшую уютную спальню / Фото cpykami

Балкон-гостиная или зона отдыха.

Одно из самых популярных решений / Фото m-strana

Балкон, который стал рабочим кабинетом.

Рабочее место можно оформить на свое усмотрение / Фото roomble

Также на балконе можно разместить книжные полки, поставить живые цветы.

Небольшие декоративные ящики могут использоваться под различные предметы / Фото planirovkainfo

Балкон-детская или игровая зона. Прекрасная идея для семей с детьми.

Оформить интерьер можно по желанию ребенка / Фото homester

Балкон может стать прекрасной relax-зоной.

Идея с relax-зоной понравится женщинам / Фото blog.allo

Балкон-бар придется по вкусу любителям посмотреть на закаты под бокал хорошего напитка.

Такой вариант точно оценит сильный пол / Фото blog.allo

Как видим, обустроить балкон можно на любой вкус и бюджет. Иногда достаточно подключить фантазию и просто сменить декор и помещение полностью изменит свой вид – станет свежее и стильнее.