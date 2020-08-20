Проживаючи тривалий час в квартирі, хочеться якихось змін, однак починати ремонт немає часу, бажання чи фінансів.

Однак досить часто хаос у квартирі пов'язаний з зайвими предметами або речима, відсутністю місць для зберігання, заплутаними дротами. 24 канал розповідає про лайфхаки, які допоможуть легко освіжити житло без ремонту і особливих фінансових вкладень.

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Меблі. Старі шафи, тумби, комоди, столики необов'язково викидати і міняти на нові – їх можна кардинально змінити на краще з мінімальними вкладеннями. Для цього скористайтеся фарбою. Яскраві відтінки нададуть свіжості вашому житлу.

Нові кольори можуть повністю змінити сприйняття приміщення​ / Фото inmyroom

Батареї. Свіжа фарба на системі опалення поліпшить вигляд житла, надасть йому новизни. Це необов'язково повинен бути білий колір – можна підібрати яскравий контрастний відтінок, який впишеться у загальний інтер'єр приміщення.

Яскраві батареї можуть стати прекрасним доповненням інтер'єру​ / Фото roomester

Ще один варіант – сховати батареї за декоративним екраном.

Декоративний екран виглядаэ охайно і стильно / Фото roomester

Дроти. Якщо ремонт у будинку закінчений і заховати дроти немає можливості, їх можна прикрасити кольоровими зажимами під стиль інтер'єру.

Закріплені дроти дозволять уникнути ефекту захаращеності / Фото inmyroom

Дрібні приналежності, які часто розкидані і губляться у квартирі, можна повісити на магнітну смугу у ванній кімнаті. Це не лише зручно, але й практично.

Такий прийом дозволить всі необхідні дрібниці зберігати в одному місці​ / Фото inmyroom

Старая преса. Непотрібні журнали можуть стати корисними в інтер'єрі. Наприклад, з них можна зробити зручний і стильний пуфик, зв'язавши стопку ременем і поклавши наверх подушку. Це допоможе не лише звільнити приміщення від зайвих предметів, а й прикрасить його.

Старі журнали можуть отримати "друге життя" / Фото inmyroom

Спеції, які, як правило, стоять на кухні на столі, можна прикріпити до меблів – приклейте кришку до нижньої панелі шафи, так буде легше відкрутити банки.

Банки зі спеціями можна прикріпити до кухонного гарнітуру​ / Фото inmyroom

Вимикачі і розетки, які, можливо, втратили свій вигляд, можна вдало замаскувати. Це легко зробити за допомогою композиції з фотографій у рамках. Такий прийом привнесе родзинку в інтер'єр.

Вимикачі за допомогою невеликої хитрості можуть стати частиною інтер'єру / Фото inmyroom

Освіжити і перевтілити квартиру або будинок можна без особливих фінансових вкладень. Для цього необхідні лише бажання, фантазія і трохи вільного часу. Яскраві відтінки у житло привнесуть нові фарби і у ваше життя.