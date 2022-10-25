Пара приобрела дом за 1 фунт стерлингов: на сколько выросла его стоимость после ремонта
Источник:The Sun
Еще 8 лет назад пара британцев согласилась на авантюру – купить жилье за 1 фунт стерлингов. Сейчас они завершают ремонт и рассказывают, на сколько выросла стоимость заброшенного ранее таунхауса в криминальном районе Сток-он-Трент.
Как им удалось приобрести бюджетную недвижимость и за сколько они планируют продать жилье после завершения всех ремонтных работ – дальше.
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История покупки заброшенного дома
В 2014 году один из британских муниципалитетов объявил распродажу дешевого жилья. Всего на аукцион выставили 33 заброшенных объекта, расположенных на улице, где давно никто не проживал. Чтобы оживить район, власти установили фиксированный ценник на все тамошние таунхаусы – 1 фунт стерлингов. Параллельно покупателям предоставили кредиты в размере 30 тысяч фунтов стерлингов со сверхнизкой процентной ставкой, чтобы начать ремонт.
Одной из первых приобщившихся к инициативе пар стали Томми и Кэрол Макмиллан. В настоящее время они завершили восстановление фасада и выплатила кредит, предоставленный местными властями.
Кредит и новая стоимость
Как отмечают Макмилланы, они разбили кредит и выплачивали ежемесячно 298 фунтов стерлингов. Однако это было почти в 2 раза меньше, чем аренда жилья в Сток-он-Тренте.
Мы переехали, когда здесь была только голая штукатурка и бетон. Но все, что нам нужно было сделать – украсить жилье и постелить ковры,
– делится пара и подчеркивает, что до переезда приходилось платить за аренду 450 фунтов стерлингов.
Это спасло нам жизнь. Теперь у нас есть две машины, мы ездим за границу 3 – 4 раза в год и есть дом, который будет стоить 90 000 фунтов стерлингов,
– говорит Томми.
Программа помогла оживить район / Фото The Sun
Кроме того, продав заброшенные дома, власти смогли снизить здесь концентрацию социально нестабильных групп населения и сократили уровень преступности.
Как действовала программа
Хотя дома продавали за 1 фунт стерлингов, эта сумма не является конечной стоимостью жилья.
- Новые владельцы взяли 10-летний заем на 30 000 фунтов стерлингов, чтобы расплатиться за ремонт.
- Работы должны были выполняться исключительно подрядчиками, которых назначала мэрия.
- Чтобы приобрести полноценные права собственности, покупатели должны взять у города кредит на 60 000 фунтов стерлингов, который нужно погасить в течение 15 лет.
- Город потратил 1,5 миллиона фунтов стерлингов, чтобы выкупить пустую недвижимость.