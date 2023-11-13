5 волшебных домиков, которые сейчас продают в США по очень доступной цене
Источник:Realtor
Если вы ищете дом в США по доступной цене, то обратите внимание на маленькие, но очень уютные дома. Среди них есть много вариантов на разный кошелек.
Эти отличные миниатюрные дома идеально подходят для постоянного проживания или отпуска. Один расположен у красивого озера, а другой – в курортном районе с полем для гольфа, теннисным кортом и бассейном.
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Это не мегаособняки, но в них есть все необходимое, что нуждается в большинстве людей. Дороже всего из квартир стоит 280 тысяч долларов, а самое дешевое – всего 95 тысяч долларов.
Гокинс, Техас
- Цена: 190 тысяч долларов
Монтигл, Теннесси
- Цена: 279 900 долларов
Итонвилл, Вашингтон
- Цена: 270 тысяч долларов
Силвер-Лейк, Индиана
- Цена: 95 тысяч долларов
Багли, Мичиган
- Цена: 149 900 долларов