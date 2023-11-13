5 волшебных домиков, которые сейчас продают в США по очень доступной цене

Если вы ищете дом в США по доступной цене, то обратите внимание на маленькие, но очень уютные дома. Среди них есть много вариантов на разный кошелек.

Эти отличные миниатюрные дома идеально подходят для постоянного проживания или отпуска. Один расположен у красивого озера, а другой – в курортном районе с полем для гольфа, теннисным кортом и бассейном.

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Это не мегаособняки, но в них есть все необходимое, что нуждается в большинстве людей. Дороже всего из квартир стоит 280 тысяч долларов, а самое дешевое – всего 95 тысяч долларов.

Гокинс, Техас

Цена: 190 тысяч долларов

Домик площадью 32 квадратных метра на участке 1,2 гектара / Фото Realtor

Монтигл, Теннесси

Цена: 279 900 долларов

Домик площадью 39 "квадратов" с просторным крыльцом / Фото Realtor

Итонвилл, Вашингтон

Цена: 270 тысяч долларов

Двухэтажный домик площадью 33 "квадрата" / Фото Realtor

Силвер-Лейк, Индиана

Цена: 95 тысяч долларов

Недавно перестроенный дом площадью 45 квадратных метров / Фото Realtor

Багли, Мичиган

Цена: 149 900 долларов

Домик в курортном поселке площадью 36 "квадратов" / Фото Realcomp