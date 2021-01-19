Каждый, кто решил приобрести квартиру, встает перед выбором – взять вторичку или новострой.

С какими трудностями могут столкнуться покупатели жилья в старом доме, рассказала дизайнер интерьера olgahome_design в Instagram.

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Что скрывает вторичное жилье? В окошке вопрос-ответ мне периодически задают вопрос: "Может быть, лучше вторичка?", "Во вторичке дешевле ремонт?" и т. д., – отметила Ольга.

Она названа технические нюансы вторички, которые сложно увидеть при покупке.

Неровная стяжка и стены . Нужно учитывать, что выравнивание стоит недешево и потянет дополнительные траты на строительные работы и материалы.

. Нужно учитывать, что выравнивание стоит недешево и потянет дополнительные траты на строительные работы и материалы. Дверные проемы в старых квартирах могут быть разной высоты. В такой ситуации придется сделать двери под заказ, что потянет дополнительные траты, или же нужно выравнивать проем.

в старых квартирах могут быть разной высоты. В такой ситуации придется сделать двери под заказ, что потянет дополнительные траты, или же нужно выравнивать проем. Замена окон / коммуникаций / радиаторов . Если в квартире установлены качественные радиаторы, которые вы не хотите менять, их все равно придется снимать, чтобы штукатурить стену за ними. Окна также лучше заменить на этапе ремонта.

. Если в квартире установлены качественные радиаторы, которые вы не хотите менять, их все равно придется снимать, чтобы штукатурить стену за ними. Окна также лучше заменить на этапе ремонта. Старая сантехника. Ее лучше заменить сразу, так как трубы в некоторых местах могут быть непригодны к использованию.

Выбирая вторичку, необходимо взвесить все за и против / Фото pikabu

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Есть особенности не только по внутренним работам, но еще и в окружающей среде. Наши города спроектированы таким образом, что спальные районы отделены от рабочих пространств. Соответственно, когда все уходят на работу в одно время, районы стоят полупустыми и это небезопасно. Поэтому огромный плюс когда жилой комплекс интегрирован в городскую среду, – пояснила дизайнер интерьера.

Опасность незаконной перепланировки. Довольно часто в старых домах кто-то уже объединил санузел или демонтировал стену.

У вторички есть и плюсы – чаще всего такие дома находятся возле парков, метро и другой инфраструктуры.