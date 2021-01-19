Вторичное жилье: названы подводные камни и возможные проблемы
Каждый, кто решил приобрести квартиру, встает перед выбором – взять вторичку или новострой.
С какими трудностями могут столкнуться покупатели жилья в старом доме, рассказала дизайнер интерьера olgahome_design в Instagram.
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Что скрывает вторичное жилье? В окошке вопрос-ответ мне периодически задают вопрос: "Может быть, лучше вторичка?", "Во вторичке дешевле ремонт?" и т. д., – отметила Ольга.
Она названа технические нюансы вторички, которые сложно увидеть при покупке.
- Неровная стяжка и стены. Нужно учитывать, что выравнивание стоит недешево и потянет дополнительные траты на строительные работы и материалы.
- Дверные проемы в старых квартирах могут быть разной высоты. В такой ситуации придется сделать двери под заказ, что потянет дополнительные траты, или же нужно выравнивать проем.
- Замена окон / коммуникаций / радиаторов. Если в квартире установлены качественные радиаторы, которые вы не хотите менять, их все равно придется снимать, чтобы штукатурить стену за ними. Окна также лучше заменить на этапе ремонта.
- Старая сантехника. Ее лучше заменить сразу, так как трубы в некоторых местах могут быть непригодны к использованию.
Выбирая вторичку, необходимо взвесить все за и против / Фото pikabu
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Есть особенности не только по внутренним работам, но еще и в окружающей среде. Наши города спроектированы таким образом, что спальные районы отделены от рабочих пространств. Соответственно, когда все уходят на работу в одно время, районы стоят полупустыми и это небезопасно. Поэтому огромный плюс когда жилой комплекс интегрирован в городскую среду, – пояснила дизайнер интерьера.
- Опасность незаконной перепланировки. Довольно часто в старых домах кто-то уже объединил санузел или демонтировал стену.
У вторички есть и плюсы – чаще всего такие дома находятся возле парков, метро и другой инфраструктуры.
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