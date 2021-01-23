Этапы строительных работ в квартире: что и когда нужно делать
Планируя ремонт жилья, каждый владелец думает о том, что и когда нужно делать, какая очередность необходимых работ.
Этапы строительных работ назвали дизайнеры интерьера из happyroom.od.ua в Instagram.
Читайте Как сэкономить на ремонте жилья: названы 4 способа
Что и когда нужно делать в квартире
Если вы пользуетесь услугами дизайнеров интерьера, они разрабатывают дизайн-проект и после вашего утверждения передают все чертежи строительной бригаде. В свою очередь прораб делает смету строительных работ, черновых материалов, и составляет план работ.
- Демонтажные работы
- Решение вопросов стяжки
- Монтаж стен и перегородок
- Монтаж скрытой электрики
- Прокладка трасс кондиционера, монтаж наружного блока
- Монтаж системы водоснабжения
- Установка окон
- Штукатурные работы
- Монтаж гидроизоляции
- Монтаж системы т.п.
- Устройство стяжки
- Монтаж перегородок и потолков ГКЛ
- Установка подоконников
- Установка лепнины
- Монтаж люков ревизии
- Монтаж эл. щитков
- Плиточные работы
- Шпаклевка стен и потолков
Очередность работ прописывает прораб / Фото remontvitebsk
Интересно Как найти бригаду строителей: полезные советы от дизайнера интерьера
- Монтаж встроенного света
- Установка розеток и выключателей
- Установка сантехники
- Установка вентиляторов
- Покраска стен и потолков
- Поклейка обоев
- Установка светильников
- Укладка ламината, плинтусов, порожков
- Установка дверей
- Монтаж натяжного потолка
- Установка кухни
- Монтаж встроенной мебели
- Текстиль.
Дизайнеры интерьера уточнили, что план работ расписывается по неделям, от начала и до конца. По нему также составляется график поставок на объект, от чего зависит график оплат.
Поделиться новостью