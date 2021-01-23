Планируя ремонт жилья, каждый владелец думает о том, что и когда нужно делать, какая очередность необходимых работ.

Этапы строительных работ назвали дизайнеры интерьера из happyroom.od.ua в Instagram.

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Что и когда нужно делать в квартире

Если вы пользуетесь услугами дизайнеров интерьера, они разрабатывают дизайн-проект и после вашего утверждения передают все чертежи строительной бригаде. В свою очередь прораб делает смету строительных работ, черновых материалов, и составляет план работ.

Демонтажные работы Решение вопросов стяжки Монтаж стен и перегородок Монтаж скрытой электрики Прокладка трасс кондиционера, монтаж наружного блока Монтаж системы водоснабжения Установка окон Штукатурные работы Монтаж гидроизоляции Монтаж системы т.п. Устройство стяжки Монтаж перегородок и потолков ГКЛ Установка подоконников Установка лепнины Монтаж люков ревизии Монтаж эл. щитков Плиточные работы Шпаклевка стен и потолков

Очередность работ прописывает прораб / Фото remontvitebsk

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Монтаж встроенного света Установка розеток и выключателей Установка сантехники Установка вентиляторов Покраска стен и потолков Поклейка обоев Установка светильников Укладка ламината, плинтусов, порожков Установка дверей Монтаж натяжного потолка Установка кухни Монтаж встроенной мебели Текстиль.

Дизайнеры интерьера уточнили, что план работ расписывается по неделям, от начала и до конца. По нему также составляется график поставок на объект, от чего зависит график оплат.