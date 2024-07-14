Мужчина переехал из квартиры в фургон, чтобы не платить аренду: сколько он экономит

Мужчина работал в Лондоне 6 лет, и столько же времени арендовал маленькую квартиру, платя "грабительскую сумму аренды". Это настолько надоело британцу, что он решил переехать в фургон.

Мужчина, по имени Си, рассказал, что его жизнь изменилась к лучшему после того, как он уволился с работы и переехал в фургон. Так он смог не только закрыть долги, но и хорошо сэкономить.

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Британец живет в фургоне и путешествует по миру

Си арендовал маленькую квартиру за 800 фунтов стерлингов с общей ванной и кухней. Там жили еще пять человек.

Впоследствии, влез в долги, он понял, что хочет изменить свою жизнь и жить как можно экономнее. Тогда Си купил фургон за 7 250 фунтов и переоборудовал его в жилье. Так ему еще и удалось осуществить свою мечту – путешествовать по миру.



Спальная зона / Скриншот видео

Поскольку британец перестал платить такую большую сумму за аренду, он смог сэкономить около 18 тысяч фунтов стерлингов за 1,5 года.



Кухонная зона / Скриншот видео

Что касается "дома на колесах", то Си позаботился об "атмосфере коттеджа" с большим количеством древесины. В фургоне есть спальное место, кухонная зона с дровяной конфоркой и газовой печью. Мужчина даже позаботился о небольшой ванной с душем и туалетом. Все это он обустроил сам.