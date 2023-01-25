Целью программы является облегчение доступа к решениям по восстановлению жилья для людей, чьи дома были повреждены или разрушены во время войны.

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"Украина – наш Дом": что предусматривает программа

Платформа позволит совместить гуманитарные программы по проведению экстренных ремонтов и восстановления жилья с текущими планами и программами восстановления правительства, реализуемыми при поддержке международных финансовых институтов. Учитывая количество разрушений, именно системный подход поможет обеспечить жильем украинцев, пострадавших в результате полномасштабного вторжения.

По состоянию на осень 2022 года более 2,4 миллионов украинцев имеют поврежденное или разрушенное жилье. Количество разрушенных или поврежденных объектов составляет более 170 тысяч. Такие масштабы нуждаются в системных решениях по обеспечению пострадавших жильем,

– отметил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Известно, что платформа "Украина – наш Дом" будет базироваться на следующих основных принципах восстановления:

содействие реконструкции экологически устоявшимися и энергоэффективными способами;

обеспечение общин средствами гражданской защиты;

расширение доступа к жилью и услугам для лиц с особой уязвимостью, ограничениями мобильности и пострадавших во время войны, в том числе ветеранов.

Также меморандум предусматривает сотрудничество в разработке цифрового управления восстановлением, которое облегчит оценку повреждений и выделение восстановления.

В то же время, стороны рассмотрят возможность создания виртуальной и физической сети реконструкционных хабов в стратегических местах. Их цель – консолидация, хранение, распределение и управление строительными материалами, необходимыми для ремонта и восстановления поврежденного жилого фонда.

Министерство и УВКБ ООН также мобилизуют поддержку в разработке инновационных решений. Среди них – внедрение жилых сертификатов, которые предусмотренные законопроектом №7198, рассматриваемой Верховной Радой Такие сертификаты будут отражать оцененную стоимость разрушенного имущества и могут использоваться для покупки новой квартиры или частного дома.

Сразу после принятия законопроекта Министерство приступит к работе над разработкой подзаконных актов, детализирующих механизм получения пострадавшими компенсации за разрушенное и поврежденное имущество.

Как сообщалось, УВКБ ООН уже тесно сотрудничает с правительством Украины, местными властями, ООН, гражданским обществом и другими партнерами, чтобы поддержать наиболее уязвимых пострадавших от войны людей – как людей, оставшихся на прифронтовых территориях, так и тех, кто стал перемещенными лицами – получить доступ к надлежащему и достойному жилью, особенно в зимний период.