"Бумажная архитектура" на улицах городов: как выглядят футуристические проекты Захи Хадид
Источник:фейсбук Иван Примаченко
Когда-то Заху Хадид называли "бумажным архитектором", потому что ее замыслы были настолько смелыми, что хоть эскизы и собирали море захватывающих отзывов, никто не решался воплотить их в жизнь. Первое здание архитектора было реализовано только когда ей исполнилось 43.
Далее, в течение считанных годов, она изменила мир архитектуры навсегда. Здесь можно было бы добавить, что никогда не поздно. Но кажется, что духу девушки-математика, которая когда-то уехала из родного Багдада учиться архитектуре в Лондон, ближе другая фраза: мечтайте большими мечтами.
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