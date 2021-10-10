"Бумажная архитектура" на улицах городов: как выглядят футуристические проекты Захи Хадид

Когда-то Заху Хадид называли "бумажным архитектором", потому что ее замыслы были настолько смелыми, что хоть эскизы и собирали море захватывающих отзывов, никто не решался воплотить их в жизнь. Первое здание архитектора было реализовано только когда ей исполнилось 43.

Далее, в течение считанных годов, она изменила мир архитектуры навсегда. Здесь можно было бы добавить, что никогда не поздно. Но кажется, что духу девушки-математика, которая когда-то уехала из родного Багдада учиться архитектуре в Лондон, ближе другая фраза: мечтайте большими мечтами.

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В каких местах следует искать здания от Zaha Hadid Architects

Библиотека Венского экономического университета

Посещая Вену, следует воочию посмотреть на библиотеку Венского экономического университета, построенную Zaha Hadid Architects. Здание находится на территории грубого в своей сверхсовременной красоте кампусе университета. Но даже среди этой визуальной роскоши, библиотека выделяется, как космический корабль, припаркованный среди университетского городка.

Библиотека Венского экономического университета / Фото zaha-hadid

Библиотека Венского экономического университета / Фото zaha-hadid Администрация порта Антверпена Новая футуристическая часть которого была надстроена прямо над старой историческим зданием. Благодаря "неправильной" геометрии нового здания, его форма выглядит по-разному с разных сторон.

Администрация порта Антверпена / Фото zaha-hadid Администрация порта Антверпена / Фото zaha-hadid Центр Гейдара Алиева в Баку