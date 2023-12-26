Это простой, эффективный метод, не требующий особых усилий. Кстати, если придерживаться его постоянно, то в доме всегда будет чисто.

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Как работает метод уборки "одна сумка в день"

Суть состоит в том, чтобы убирать мусор постепенно, то есть один мешок в день. Сначала может показаться, что это очень мало, но если вы отважитесь на месяц работы, то из дома 30 мешков хлама.

Концепция, лежащая в основе метода, – "медленно и стабильно". Однако вы можете подумать о более жестоком подходе, если у вас есть ограниченное время. По мнению экспертов, обычно принятие решений замедляет людей. Именно для этого существуют уловки, которые можно попробовать, чтобы достичь более быстрого решения.

Прошел целый год после того, как попробовала и не отставала от метода устранения беспорядка "один мешок в день". Я стала гораздо счастливее в переносном и прямом смысле. Мой дом аккуратный, благоустроен и хорошо организован. Теперь уборка влияет на мое настроение поистине невероятно. Этот метод действительно может изменить вашу жизнь к лучшему,

– поделилась женщина в декрете.

Уборка кухни / Фото Pexels

Преимущество этого метода состоит в том, что вы можете создать собственные правила. Возможно, вы хотите изменить график, например, 30 мешков хлама на целый год. Или, возможно, один мешок на каждую точку беспорядка в вашем доме, пока везде не будет аккуратно и благоустроенно.

Что можно сделать с ненужными вещами? Это действительно зависит от каждого из нас. Можно переделать, подарить, отдать, выбросить и многое другое.