Це простий, ефективний метод, який не потребує особливих зусиль. До речі, якщо дотримуватися його постійно, то в домі завжди буде чисто.

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Як працює метод прибирання "одна сумка на день"

Суть полягає в тому, щоб прибирати сміття поступово, тобто один мішок на день. Спочатку може здатися, що це дуже мало, але коли ви наважитеся на місяць роботи, то з дому 30 мішків непотребу.

Концепція, що лежить в основі методу, – "повільно та стабільно". Проте ви можете подумати про більш жорстокий підхід, якщо маєте обмежений час. На думку експертів, зазвичай ухвалення рішень уповільнює людей. Саме для цього існують хитрощі, які можна спробувати, щоб досягти швидшого вирішення.

Минув цілий рік після того, як спробувала і не відставала від методу усунення безладу "один мішок на день". Я стала набагато щасливішою в переносному та прямому сенсі. Мій дім охайний, упорядкований і добре організований. Тепер прибирання впливає на мій настрій справді неймовірно. Цей метод дійсно може змінити ваше життя на краще,

– поділилася жінка в декреті.

Прибирання кухні / Фото Pexels

Перевага цього методу в тому, що ви можете створити власні правила. Можливо, ви хочете змінити графік, наприклад, 30 мішків непотребу на цілий рік. Або, можливо, один мішок на кожну точку безладу у вашому домі, доки скрізь не буде охайно та впорядковано.

Що можна зробити з непотрібними речами? Це насправді залежить від кожного з нас. Можна переробити, подарувати, віддати, викинути тощо.