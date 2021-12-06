Об этом рассказал Михаил Пидвисоцкий, основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group. Собрали самое главное.

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По словам эксперта, процесс ценовой стабилизации в сегментах эконом и комфорт, которые, кстати, составляют более 70% всех новостроек Киева, начался еще с начала октября. Так, по итогам ноября стоимость жилья в этих классах изменилась лишь на 7%. Эксперт отмечает, что такой рост был "плановым" и в основном обусловлен переходом к новым стадиям строительства.

Пик цен уже пройден и в ближайшие 2 – 3 месяца рост стоимости квадратных метров будет только точечный – в отдельных проектах преимущественно через переход к новой стадии строительства,

– отметил Михаил Пидвысоцкий.

Итоги года

В то же время, эксперт рассказал, что по итогам 2021 года стоимость жилья на первичном рынке столицы выросла на 25 – 35% в зависимости от качественных характеристик ЖК и активности покупателей. По его словам, самый большой рост цен зафиксирован в новых качественных объектах классов комфорт и комфорт+. Меньше всего подорожали объекты экономкласса – около 10 – 15%.

Эксперт отметил, что в течение года наибольший спрос – более 80% всех покупок на первичном рынке столицы пришелся на 1- и 2-комнатные квартиры площадью до 60 квадратных метров на стадии строительства до 1 года. В то же время доля сделок с целью сохранения средств за текущий год составила более 55 – 60% общего объема продаж на первичном рынке столицы. По сравнению с 2020 годом количество таких сделок увеличилось в среднем на 10%.

"Кроме удорожания строительства, существенно повлиявшего на ценообразование, рост стоимости квадратных метров был обусловлен достаточно высокой активностью граждан, покупавших жилье на начальных стадиях строительства с целью сохранения собственных средств. Именно поэтому в течение 2021 года прирост спроса на первичном рынке на 5 – 10% опережал предложение. Это одна из главных "коммерческих" причин стремительного роста жилья", – отметил специалист.

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По его данным, к концу 2021 года спрос и предложение достаточно сбалансированы. Однако, по мнению эксперта, более 70% потенциальных покупателей заинтересованы в приобретении квартир в новых качественных объектах категорий комфорт и комфорт+. Эксперт объяснил, что такие жилые комплексы строятся из современных и более дорогих материалов с использованием энергосберегающих технологий. Привлекает будущих жильцов и то, что застройщики создают самодостаточную инфраструктуру с зонами отдыха и занятия спортом, а их территория оборудована системами защиты.

"Важным для покупателя является также удачное расположение ЖК: наличие вблизи зон рекреации, удобное транспортное сообщение Кроме того, на его выбор влияет инвестиционный потенциал возводимого ЖК. Удорожание квартир в качественных объектах за весь цикл строительства может составить в среднем 40 – 50%, что дает возможность покупателю не только сохранить, но и приумножить вложенные в покупку средства", – подытожил Михаил Подвысоцкий.

Эксперт рассказал, что начиная с 2020 года девелоперы все чаще инвестируют собственные средства в процесс строительства, снижая зависимость возведения ЖК от уровня продаж. Так, на начало декабря в Киеве более 25% объектов строится путем прямых инвестиций застройщика. По его данным, размер необходимой суммы для строительства проекта в течение, по меньшей мере, 1 года составляет от 40% до 60% от себестоимости проекта.