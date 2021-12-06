Про це розповів Михайло Підвисоцький, засновник та керуючий партнер групи компаній Concept Group. Зібрали найголовніше.

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За словами експерта, процес цінової стабілізації в сегментах економ та комфорт, що, до речі, складають понад 70% від усіх новобудов Києва, розпочався ще з початку жовтня. Так, за підсумками листопада вартість житла в цих класах змінилися лише в 7%. Експерт зазначає, що таке зростання було "плановим" та здебільшого зумовленим переходом до нових стадій будівництва.

Пік цін вже пройдено й у найближчі 2 – 3 місяці зростання вартості метрів квадратних буде лише точкове – в окремих проєктах переважно через перехід до нової стадії будівництва,

– зазначив Михайло Підвисоцький.

Підсумки року

Водночас експерт розповів, що за підсумками 2021 року вартість житла на первинному ринку столиці зросла на 25 – 35% залежно від якісних характеристик ЖК та активності покупців. За його словами, найбільше зростання цін зафіксоване в нових якісних об'єктах класів комфорт та комфорт+. Найменше подорожчали об'єкти економкласу – близько 10 – 15%.

Експерт зазначив, що протягом року найбільший попит – понад 80% всіх покупок на первинному ринку столиці припав на 1- та 2-кімнатні квартири площею до 60 метрів квадратних на стадії будівництва до 1 року. Водночас частка угод з метою збереження коштів за поточний рік склала понад 55 – 60% від загального обсягу продажів на первинному ринку столиці. У порівнянні з 2020 роком, кількість таких угод збільшилася в середньому на 10%.

"Крім здорожчання будівництва, яке суттєво вплинуло на ціноутворення, зростання вартості метрів квадратних було зумовлена достатньо високою активністю громадян, що купували житло на початкових стадіях будівництва з метою збереження власних коштів. Саме тому протягом 2021 року приріст попиту на первинному ринку на 5 – 10% випереджав пропозицію. Це є однією з головних "комерційних" причин стрімкого зростання житла" – наголосив фахівець.

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За його даними, на кінець 2021 року попит і пропозиція достатньо збалансовані. Однак, як вважає експерт, понад 70% потенційних покупців зацікавлені в придбанні квартир у нових якісних об’єктах категорій комфорт та комфорт+. Експерт пояснив, що такі житлові комплекси будуються із сучасних і дорожчих матеріалів з використанням енергоощадних технологій. Приваблює майбутніх мешканців й те, що забудовники створюють самодостатню інфраструктуру із зонами відпочинку та заняття спортом, а їхня територія обладнана системами захисту.

"Важливим для покупця є також вдале розташування ЖК: наявність поблизу зон рекреації, зручне транспортне сполучення. Крім того, на його вибір впливає інвестиційний потенціал ЖК, що зводиться. Здорожчання квартир в якісних об’єктах за весь цикл будівництва може скласти в середньому 40 – 50%, що дає можливість покупцеві не лише зберегти, а й примножити вкладені в купівлю кошти, – підсумував Михайло Підвисоцький.

Експерт розповів, що починаючи з 2020 року, девелопери все частіше інвестують власні кошти в процес будівництва, знижуючи залежність зведення ЖК від рівня продажів. Так, станом на початок грудня в Києві понад 25% об'єктів будується шляхом прямих інвестицій забудовника. За його даними, розмір необхідної суми для будівництва проєкту протягом щонайменше 1 року становить від 40% до 60% від собівартості проєкту.