Цена на первичную недвижимость Киева выросла на 3,4%: как распределились цены

В сентябре 2021 медианная цена квадратного метра жилой недвижимости на первичном рынке столицы составляла 1271 доллар США за квадратный метр. Это больше на 3,4% значения прошлого месяца и на 15% – по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Такие данные опубликовал портал Address.ua. Эксперты основывались на анализе объявлений, размещенных на портале, а также активности пользователей. Как распределились цены на первичном рынке столицы по ценам и районами – далее.

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Медианная цена квадратного метра в категории однокомнатных квартир в сентябре выросла на 6,6% – до 1411 доллара. Цена двухкомнатных квартир составляет 1235 доллара за квадратный метр, что на 1,5% больше, чем в прошлом месяце. Аналогичная площадь трехкомнатных квартир обойдется в 1170 долларов.

Цены на первичном рынке Киева в сентябре 2021 / Фото Address

Как распределились цены на первичку по районам

Цены по районам Киева / Фото Address

Одним из самых дорогих районов в столице по-прежнему остается Печерский район – "квадрат" здесь стоит 2081 доллар. На втором месте Шевченковский район, где медианная цена квадратного метра составляет 1740 долларов. Цена в Голосеевском районе составила 1522 долларов за квадратный метр. В Оболонском и Подольском районах в сентябре стоимость "квадрата" составила 1341 и 1334 долларов соответственно. Самая дешевая недвижимость зафиксирована в Деснянском районе. Здесь за квадрат просят минимальную цену – 960 долларов.

При этом в сентябре самым популярным оказался Голосеевский район Киева. Количество просмотров в этом районе составило 26%. Далее в приоритете покупателя:

Дарницкий район – 13% просмотров;

Днепровский и Шевченковский районы – 12%,

Печерский район – 10%.

Оболонский район – 5%.

Меньше первичную недвижимость ищут в Подольском и Деснянском районах.

Спрос на столичную недвижимость

В сентябре самыми популярными были квартиры в ценовом диапазоне 50 000 – 70 000 долларов (33% запросов).

Далее идет жилье в ценовом диапазоне до 30 000 долларов (30% запросов).

Спрос на жилье за ​​30 000 – 50 000 долларов составил лишь 16% запросов.

От 70 000 долларов и выше зафиксировано 21% запросов.

Популярность по количеству комнат

Спрос по количеству комнат / Фото Address

Спрос на двухкомнатные квартиры в сентябре 2021 был самым высоким по сравнению с другими группами жилья и составил 43% запросов.

Однокомнатными квартирами интересовались 38% пользователей портала.

Трехкомнатными квартирами – 18,5% пользователей, которые решили приобрести жилье.

Наибольший спрос был сосредоточен в категории квартир от 50 – 80 квадратных метров. Доля таких запросов составила 42% от общего количества.

В сентябре доминирует спрос на первичную недвижимость. Распределение спроса между первичным и вторичным рынками было следующим: 84% пользователей портала интересовались покупкой недвижимости на первичном рынке и только 16% – на вторичном.