Решение было принято на пленарном заседании II сессии Киевского городского совета IX созыва. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Важно Квартира в кредит от банка или в рассрочку от застройщика: что лучше и выгоднее
Что решили депутаты
В центре Печерска находится одна из старейших площадей Киева – Арсенальная. Принятое решение предусматривает проведение реставрационных работ в целях создания современной зоны отдыха. При разработке проекта благоустройства площади, одной из главных задач является создание безбарьерного пространства,
– отметил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.
По его словам, также планируется озеленить территорию возле входа в метро "Арсенальная" и обновить уличное освещение.
Новая зона отдыха появится на Арсенальной площади / Фото из фейсбука Ярослава Диденко
Интересно Какое жилье на лето снимают украинцы: самые бюджетные и дорогие варианты
На Арсенальной площади также хотят высадить несколько десятков берез, дубов и различных кустов.
Основной фишкой обновленной Арсенальной площади станет сухой фонтан, который появится за павильоном метро.
Как будет выглядеть новая зона отдыха / Фото из фейсбука Ярослава Диденко: