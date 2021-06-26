Рішення ухвалили на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради IX скликання. Про це повідомила пресслужба КМДА.

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Що вирішили депутати

У центрі Печерська знаходиться одна із найстаріших площ Києва – Арсенальна. Ухвалене рішення передбачає проведення реставраційних робіт із метою створення сучасної зони відпочинку. При розробці проєкту благоустрою площі, одним із головних завдань є створення безбар'єрного простору,

– зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

За його словами, також планується озеленити територію поблизу входу до метро "Арсенальна" та оновити вуличне освітлення.

Нова зона відпочинку з'явиться на Арсенальній площі / Фото з фейсбуку Ярослава Діденка

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На Арсенальній площі також хочуть висадити кілька десятків берез, дубів та різноманітних кущів.

Основною фішкою оновленої Арсенальної площі стане сухий фонтан, який з'явиться за павільйоном метро.

Як виглядатиме нова зона відпочинку / Фото з фейсбуку Ярослава Діденка: