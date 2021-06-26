В центре Киева появится крутая зона отдыха: как она будет выглядеть

В Киеве на Арсенальной площади создадут современную зону отдыха. На ней будет много зеленых растений и сухой фонтан.

Решение было принято на пленарном заседании II сессии Киевского городского совета IX созыва. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

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Что решили депутаты

В центре Печерска находится одна из старейших площадей Киева – Арсенальная. Принятое решение предусматривает проведение реставрационных работ в целях создания современной зоны отдыха. При разработке проекта благоустройства площади, одной из главных задач является создание безбарьерного пространства,

– отметил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

По его словам, также планируется озеленить территорию возле входа в метро "Арсенальная" и обновить уличное освещение.

Новая зона отдыха появится на Арсенальной площади / Фото из фейсбука Ярослава Диденко​

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На Арсенальной площади также хотят высадить несколько десятков берез, дубов и различных кустов.

Основной фишкой обновленной Арсенальной площади станет сухой фонтан, который появится за павильоном метро.

Как будет выглядеть новая зона отдыха / Фото из фейсбука Ярослава Диденко: