В центре Лондона обнаружили квартиру с изюминкой: что с ней не так – фото

В Лондоне сдают в аренду необычную квартиру. Она расположена в престижном районе Нотинг-Хилл.

В однокомнатной квартире-студии есть одна особенность – в ней нет туалета. В чем преимущества жилья и за сколько его сдают – читайте далее.

Интересно Где будут строить ЖК в Киеве и почему есть проблема с паркингами: интервью застройщика

Что известно о квартире

Однокомнатная студия расположена на Кланрикард-Гарденс. Владелец в объявлении указал, что жилье просторное, однако по фото создается совсем иное впечатления. В квартире есть оборудованная кухня, обеденный стол и стулья, душ.

В маленькой однушке есть оборудованная кухня / Фото The Sun

Читайте В Израиле продают пентхаус с бункером по соседству с Тарантино – фото

В объекте нет кровати – только матрас на втором уровне. А еще в жилье отсутствует туалет.

Матрас расположен на втором уровне – будущим жильцам советуют аккуратно спускаться / Фото The Sun

Цена квартиры

Владельцы оценили свое "гнездышко" в 800 фунтов стерлингов (29,5 тысячи гривен) в месяц. Несмотря на то, что в квартире нет туалета, эксперты уверены, что объект будет быстро сдан. Все дело в расположении недвижимости – рядом находятся крупные станции метро (Notting Hill Gate, Bayswater, Queensway), а также популярные туристические достопримечательности.

В квартире есть основная мебель / Фото The Sun

Сдают жилье за 29,5 тысячи гривен в месяц / Фото The Sun

Напомним, ранее в Лондоне нашли необычную квартиру: войти в недвижимость можно только через окно.