В однокімнатній квартирі-студії є одна особливість – в ній немає туалету. У чому переваги житла і за скільки його здають – читайте далі.

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Що відомо про квартиру

Однокімнатна студія розташована на Кланрікард-Гарденс. Власник в оголошенні вказав, що житло просторе, проте з огляду на фото складається зовсім інше враження. У квартирі є обладнана кухня, обідній стіл та стільці, душ.

У маленькій однокімнатній квартирі обладнана кухня / Фото The Sun

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В об'єкті немає ліжка – лише матрац на другому рівні. А ще у житлі відсутній туалет.

Матрац розташований на другому рівні – майбутнім мешканцям радять акуратно спускатися / Фото The Sun

Ціна квартири

Власники оцінили своє "гніздечко" в 800 фунтів стерлінгів (29,5 тисячі гривень) на місяць. Попри те, що у квартирі немає туалету, експерти впевнені, що об'єкт буде швидко зданий. Вся справа у розташуванні нерухомості – поруч знаходяться великі станції метро (Notting Hill Gate, Bayswater, Queensway), а також популярні туристичні визначні пам'ятки.

У квартирі є основні меблі​ / Фото The Sun

Здають житло за 29,5 тисячі гривень на місяць / Фото The Sun

Нагадаємо, раніше у Лондоні знайшли незвичайну квартиру: увійти в нерухомість можна лише через вікно.