Об этом рассказала глава отделения АФНУ в Киеве Елена Гайдамаха. Специалист отметила, что сейчас, в связи с обстрелами, меняются приоритеты арендаторов и арендодателей.

Читайте также Как восстанавливают пострадавшие в результате ракетных обстрелов новостройки: опыт КН РИЕЛ

Что происходит на киевском рынке аренды жилья

Арендаторы не считают центр Киева безопасным местом для жизни. Соответственно снижается спрос, а за ним – цена.

Даже по относительно низкой цене сложно найти арендатора в квартиру в районе метро "Печерская", "Дворец спорта",

– рассказывает Гайдамаха.

Согласно размещенным на популярных площадках объявлениям, в Печерском районе недалеко от метро однокомнатную квартиру с современным ремонтом и бытовой техникой в доме 80 – 90-х годов, предлагают арендовать за 13 – 18 тысяч гривен.

В общем, по словам Елены Гайдамахи, называть среднюю стоимость пока сложно. Даже в бюджетном сегменте цена формируется в соответствии с состоянием квартиры, наличием бытовой техники, инфраструктурой, приближенностью к метро и бомбоубежищами. Если очень обобщить, то:

однокомнатную квартиру можно арендовать за 9 – 10 тысяч гривен,

можно арендовать за 9 – 10 тысяч гривен, двухкомнатную квартиру – за 12 – 14 тысяч гривен,

– за 12 – 14 тысяч гривен, трехкомнатную квартиру – за 14 – 15 тысяч гривен.

В начале лета у нас были цены на 50% ниже, чем до полномасштабной войны. С конца июля цена аренды плавненько возрастает. И сейчас у нас цены примерно на 16 – 20% ниже, чем до полномасштабной войны,

– рассказывает Елена Гайдамаха.

Цены на аренду не будут расти в течение отопительного сезона

Традиционно с началом отопительного сезона владельцы квартир стараются как можно быстрее найти арендаторов. Иначе им придется из собственного кошелька оплачивать отопление – и вместо заработка такая квартира будет приносить только расходы.

Еще одна особенность – в отопительный сезон цены на аренду не повышают.

На рынке уже сформировались свои традиции. В течение отопительного сезона на плечи арендаторов ложатся и расходы на отопление. Поэтому так уж складывается, что если повышают стоимость аренды, то ближе к концу отопительного сезона или после него,

– рассказывает риелтор Максим.

Он добавляет, что удорожание квартир ориентировочно на 20% будет наблюдаться ближе к маю.

Как изменились тенденции на рынке жилья

Сейчас квартиру найти гораздо легче, чем, к примеру, в этот же период в прошлом году. Количество предложений на рынке практически не изменилось, при этом количество арендаторов значительно снизилось.

Изменились также критерии поиска жилья. Если раньше потенциальные арендаторы интересовались вариантами с красивым видом на Днепр или город, сейчас берут квартиры на нижних этажах. Нет спроса на жилье в домах недалеко от министерств и объектов критической инфраструктуры.

Изменились требования к арендаторам. Владельцы квартир боятся предлагать жилье для мужчин с оккупированных территорий.