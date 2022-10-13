Как рассказала глава Киевского городского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха, реакцию рынка недвижимости на атаки по всей Украине 10 октября нельзя сравнивать с шоком, произошедшим 24 февраля. Тогда горожане поспешно уезжали из домов, а рынок аренды не работал полтора месяца.

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По словам Гайдамахи, в настоящее время массового выезда киевлян не наблюдается. К тому же, даже во время 5-часовой тревоги звонили клиенты, которые интересовались арендой.

В то же время наблюдается выезд за границу киевских семей, которые не уверены в стабильном отопительном сезоне в столице.

Как изменяются критерии аренды после обстрелов Киева

По словам эксперта, реакция на массированные обстрелы будет яснее через 1 – 2 недели, но уже сейчас можно говорить, что критерии выбора жилья в аренду меняются.

На второй день после массированных атак на Киев уже было соглашение с переездом из центральной части города на Левый берег,

– рассказала она.

По словам Елены Гайдамахи, те, кто все же хочет жить в центре столицы, интересуются локациями ближе к правительственному кварталу, которые считаются более защищенными.

Клиенты бизнес-категории начали интересоваться, какая инфраструктура расположена рядом, предпочитают варианты у правительственного квартала. Считается, что там ПВО "крепче",

– отмечает Гайдамаха.

Также выбирают варианты с паркингом в доступности 100 метров от дома.

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Большей популярностью в Киеве пользуются двухкомнатные квартиры, расположенные на первых этажах. Это обусловлено тем, что арендаторов пугает отключение света и возможность застрять в лифте.

Средние цены на аренду в Киеве в октябре 2022 года

В сентябре возобновился спрос на все сегменты киевского жилья, отмечает Елена Гайдамаха. За последние дни в Киеве были сделки, например, на 29 тысяч гривен в месяц за 2-комнатную квартиру, еще одну сняли за 23 тысяч гривен.

"Многие люди, которые переместились с востока в западные регионы, думают, что если во Львове такие высокие цены на аренду, то в киевские цены и подавно. Но когда приезжают и убеждаются, что в столице сегодня можно найти на 40 – 50% квартиру дешевле, чем во Львове, бегом переезжают в Киев. По крайней мере, во Львове сейчас двухкомнатную квартиру за 9 000 – 9 500 гривен в месяц невозможно найти, а в Киеве можно и в хороших местах", – отметила экспертка.