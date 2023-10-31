Эксперты OLX Недвижимость проанализировала среднюю стоимость, за которую можно было приобрести двух- и трехкомнатные квартиры на вторичном рынке год назад. Узнайте, на сколько изменились цены в пяти крупнейших городах Украины по сравнению с нынешним временем, передает 24 Канал.

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Как изменились цены на двух- и трехкомнатные квартиры

Наибольший рост цен произошел во Львове (до 2,9 миллионов гривен) и Киеве (до 4,6 миллионов гривен) – это на 15,6% за последний год. Количество предложений продаж двухкомнатных квартир в столице заметно увеличилось на 61%, во Львове – на 20%.

В Одессе показатель роста цен на двухкомнатное жилье составляет 7,5% (на 2,2 миллиона гривен), а количество предложений увеличилось на 11%. В Харькове и Днепре цены выросли на 14% (в гривнах это +1,4 миллиона) и на 4,7% (до 1,6 миллиона гривен) соответственно. Количество предложений продажи двухкомнатного жилья в Харькове увеличилось на 372% до почти 5 тысяч объявлений, а в Днепре – на 22%.

Тенденции по изменению стоимости и количеству предложений продаж трехкомнатных квартир в целом похожи на одно- и двухкомнатное жилье. В Киеве показатель роста средней стоимости составляет +10% (на 7,4 миллиона гривен), в то время как количество предложений увеличилось на 83%. В Одессе стоимость трехкомнатных квартир выросла на 9% – до 3,3 миллионов гривен. Количество объявлений о продаже квартир увеличилось на 28%.

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В Харькове за последний год наблюдается весомый рост стоимости трехкомнатного жилья – на 29%, то есть до 2,2 миллиона гривен. Количество предложений увеличилось на 506%. В Днепре средние цены за последний год выросли на 10% (до 2,2 миллиона гривен), а количество предложений продаж – на 66%.

Что касается Львова, то средняя стоимость трехкомнатных квартир выросла на 15,3% – до 3,8 миллионов гривен. Количество предложений продаж выросло на 43%. Сейчас в городе насчитывается около 1,2 тысяч объявлений.