Експерти OLX Нерухомість проаналізувати середню вартість, за яку можна було придбати дво- та трикімнатні квартири на вторинному ринку рік тому. Дізнайтеся, на скільки змінилися ціни в п'яти найбільших містах України в порівнянні з теперішнім часом, передає 24 Канал.

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Як змінилися ціни на дво- та трикімнатні квартири

Найбільше зростання цін відбулось у Львові (до 2,9 мільйона гривень) та Києві (до 4,6 мільйона гривень) – це на 15,6% за останній рік. Кількість пропозицій продажу двокімнатних квартир у столиці помітно збільшилась на 61%, у Львові – на 20%.

В Одесі показник зростання цін на двокімнатне житло становить +7,5% (на 2,2 мільйона гривень), а кількість пропозицій збільшилась на 11%. У Харкові та Дніпрі ціни зросли на 14% (в гривнях це +1,4 мільйона) та на 4,7% (до 1,6 мільйона гривень) відповідно. Кількість пропозицій продажу двокімнатного житла у Харкові збільшилась на 372% до майже 5 тисячі оголошень, а у Дніпрі – на 22%.

Тенденції щодо зміни вартості та кількості пропозицій продажу трикімнатних квартир загалом схожі до одно- та двокімнатного житла. У Києві показник зростання середньої вартості становить +10% (на 7,4 мільйона гривень), в той час, як кількість пропозицій збільшилась аж на 83%. В Одесі вартість трикімнатних квартир зросла на 9% – до 3,3 мільйона гривень. Кількість оголошень про продаж квартир збільшилась на 28%.

До теми Як змінилися ціни на однокімнатні квартири в найбільших містах: дані за останній рік

В Харкові за останній рік спостерігається вагоме зростання вартості трикімнатного житла – на 29%, тобто до 2,2 мільйона гривень. Кількість пропозицій збільшилась аж на 506%. У Дніпрі середні ціни за останній рік зросли на 10% (до 2,2 мільйона гривень), а кількість пропозицій продажу – на 66%.

Що стосується Львова, то середня вартість трикімнатних квартир зросла на 15,3% – до 3,8 мільйона гривень. Кількість пропозицій продажу зросла на 43%. Зараз у місті налічується близько 1,2 тисячі оголошень.