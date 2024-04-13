По состоянию на март в столице самая высокая средняя цена за квадрат во всей Украине – 53 737 гривен (учитывая все типы квартир по количеству комнат). Об этом известно из аналитического отчета DIM.RIA, сообщает Недвижимость 24.

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Какие цены на первичке в Киеве

Анализ первичного рынка недвижимости в Киеве показал, что самые высокие цены за квадрат предлагают в Печерском районе. В среднем это 99 664 гривны.

Цены на квадрат в новостройках / Фото DIM.RIA

Самая низкая стоимость зафиксирована в Дарницком районе – 37 286 гривен. Также относительно недорогие квартиры можно найти в Деснянском районе. Там квадратный метр стоит около 37 578 гривен.

Аренда однокомнатной квартиры

Много бюджетных вариантов можно найти в том же Деснянском районе, где средняя стоимость аренды составляет всего всего 9 223 гривны. В Святошинском и Днепровском районе цены тоже невысокие – в среднем это 15 330 гривен и 15 191 гривну соответственно.

Самую высокую среднюю цену зафиксировали традиционно в Печерском районе – 23 367 гривен за однокомнатную квартиру. Также очень высокие цены можно увидеть в Шевченковском районе (в среднем 22 020 гривен).

Во всех остальных районах средняя стоимость колеблется в пределах 15 – 18 тысяч гривен.