Станом на березень у столиці найвища середня ціна за квадрат у всій Україні – 53 737 гривень (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат). Про це відомо з аналітичного звіту DIM.RIA, повідомляє Нерухомість 24.

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Які ціни на первинці в Києві

Аналіз первинного ринку нерухомості в Києві показав, що найвищі ціни за квадрат пропонують у Печерському районі. У середньому це 99 664 гривні.

Ціни на квадрат у новобудовах / Фото DIM.RIA

Найнижча вартість зафіксована в Дарницькому районі – 37 286 гривень. Також відносно недорогі квартири можна знайти в Деснянському районі. Там квадратний метр коштує близько 37 578 гривень.

Оренда однокімнатної квартири

Багато бюджетних варіантів можна знайти в тому ж Деснянському районі, де середня вартість оренди складає всього лише 9 223 гривні. У Святошинському та Дніпровському районі ціни теж невисокі – у середньому це 15 330 гривень і 15 191 гривню відповідно.

Найвищу середню ціну зафіксували традиційно в Печерському районі – 23 367 гривень за однокімнатну квартиру. Також дуже високі ціни можна побачити в Шевченківському районі (у середньому 22 020 гривень).

У всіх інших районах середня вартість коливається в межах 15 – 18 тисяч гривень.