Ввиду того, что спрос превышал предложение в несколько раз, цены на жилье постоянно росли. Речь идет об Ужгороде, где стоимость однокомнатной квартиры в среднем составляет 60 тысяч долларов.

Обратите внимание Льготная ипотека "еселя" под 3%: отвечаем на часто задаваемые вопросы

Цены на квартиры в Ужгороде просто "взлетели"

В долларовом эквиваленте средняя стоимость жилья снизилась почти по всей Украине. В Киеве квартиры, которые в 2021 году продавали за 70 тысяч долларов, сейчас можно купить за 55 – 60 тысяч долларов. Если перечислить в гривнах, то в 2021 году 70 тысяч долларов – это было около 1,9 миллиона гривен. В нынешнем 2023-м 60 тысяч долларов – это уже почти 2,6 миллиона гривен.

То есть в долларах цены упали, а в гривнах они значительно выросли. Такая рыночная ситуация наблюдается в большей части украинских городов, но не в Ужгороде. Здесь цены выросли и в долларах, и в гривнах.

Сейчас квартира стоит примерно на 20% дороже, чем было в 2021-м,

– рассказывает риелтор Елена Бировчак.

Читайте также Как изменились цены на аренду квартир во Львове: новая аналитика

Риелтор Оксана Станко говорит, что при покупке квартиры на вторичном рынке есть возможность торговаться. Однако с новостройками все сложнее: возросла стоимость строительства, часть материалов приходится ввозить из-за границы, ухудшилась логистика и т.д. Это также веские причины резкого подорожания. Более дорогие материалы – более дорогая квартира.

К слову, сейчас в Ужгороде ситуация с покупкой квартир стабилизировалась. Если раньше их активно покупали переселенцы, то сейчас жилье ищут и местные.