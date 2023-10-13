На сколько квартиры во Львове дороже, чем в Днепре: ценовое сравнение

Самые дорогие квартиры на первичном рынке сейчас во Львове. Вторую позицию занимает Киев. А как насчет Днепра – узнайте, велика ли разница в ценах на жилье, если сравнить со Львовом.

Если сравнивать объекты первичной недвижимости, стоимость квартир во Львове и Днепре существенно отличается, независимо от комнат. Такие выводы сделали проектные и продуктовые менеджеры украинского маркетплейса DIM.RIA в ходе анализа рынка. 24 Канал.

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Сколько стоит купить квартиру в Днепре и Львове?

По состоянию на октябрь 2023 средняя цена за "квадрат" однокомнатной квартиры на первичном рынке в Днепре составляет 37 932 гривны, а во Львове – 44 047 гривен. То есть стоимость новой однокомнатной квартиры во Львове больше на 16%, а двухкомнатной – на 7%.

Однако цена трехкомнатной и четырехкомнатной квартиры в новостройке Днепра выше, чем во Львове. В цифрах это на 13% и 32% соответственно.

При анализе цен-предложений на вторичном рынке эксперты проследили другую ситуацию. Квартиры во Львове дороже любых условий. В частности, стоимость однокомнатной квартиры во Львове на 53% выше, чем в Днепре.

Средняя цена на двухкомнатную квартиру в Днепре составляет 57 925 долларов США, а во Львове – 90 480 долларов США, то есть на 56% больше.

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Следовательно, цены на квартиры во Львове в основном значительно дороже, чем в Днепре. Тем не менее, этот город не считается "дешевым" для покупки квартиры. По данным ЛУН, Днепр входит в десятку самых "дорогих" по ценам на первичном рынке, как и Днепропетровская область.