Рынок недвижимости во Львове: как изменились цены на покупку квартиры

Стоимость именно покупки квартир на западе Украины продолжает расти. В рамках Львова повышение цен продолжается почти по темпам в прошлом году.

Хотя многие переселенцы уже уехали из Львова, ситуация на первичном рынке "перегрета". Об этом рассказал один из ведущих львовских риелторов Юрий Моцарь.

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Цены выросли за лето на 5 – 10%

"Часть людей, въехавших в прошлом году, уехали. Очень много было киевлян, харьковчан, днепрян. И со всем тем, на первичном рынке ситуация перегрета", – говорит Юрий Моцар.

Цены на покупку квартиры существенно выросли даже в течение лета. Риелтор говорит, что иногда Львов даже "перегнал" Киев.

На покупку на первичке цены выросли за лето на 5 – 10%, тогда как за прошлый год – на 20%. В некоторых позициях мы уже обогнали Киев. Экономкласс, комфорт-класс приближается к киевскому. Инвестиция в 1100 долларов за квадрат – это самое дешевое. Покупка квартиры в новостройке с документами – от 1500 долларов,

– говорит Моцар.

Эксперт прогнозирует, что до конца года цены будут так же расти, как и в прошлом. Ажиотажная цена держится не только в Львове, но и в области. Чем ближе к Львову, тем дороже жилье.

К слову, в Карпатах стоимость покупки жилья тоже выросла. Люди продолжают активно выкупать дома в горах.