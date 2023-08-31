Хоч багато переселенців вже виїхали зі Львова, ситуація на первинному ринку "перегріта". Про це розповів один із провідних львівських рієлторів Юрій Моцар.

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Ціни зросли за літо на 5 – 10%

"Частина людей, що заїхали минулого року, виїхали. Дуже багато було киян, харків'ян, дніпрян. І з усім тим, на первинному ринку ситуація перегріта", – каже Юрій Моцар.

Ціни на купівлю квартири суттєво зросли навіть протягом літа. Рієлтор каже, що подекуди Львів навіть "перегнав" Київ.

На купівлю на первинці ціни зросли за літо на 5 – 10%, тоді як за минулий рік – на 20%. В деяких позиціях ми вже обігнали Київ. Економклас, комфорт-клас наближається до київського. Інвестиція в 1100 доларів за квадрат – це найдешевше. Купівля квартири в новобудові з документами – від 1500 доларів,

– каже Моцар.

Експерт прогнозує, що до кінця року ціни так само зростатимуть, як і минулого. Ажіотажна ціна тримається не лише у Львові, а й в області. Чим ближче до Львова, тим дорожче житло.

До слова, в Карпатах вартість купівлі житла також зросла. Люди продовжують активно викуповувати будинки в горах.