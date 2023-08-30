Цены растут даже несмотря на то, что многие въехавшие в 2022 году уже вернулись домой. "На перевалах" и "в горах" дома продают все еще за безумные цены.

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Своим опытом по покупке жилья и наблюдениями ситуации на рынке поделилась переселенка Вита. Она годом ранее приобрела дом в Ивано-Франковской области.

В Карпатах цены выросли еще больше

"За год цены не упали. Вообще. Возможно, выросли даже еще. Если вы хотите купить дом в какой-нибудь более-менее большой и живой деревне, где есть магазин, больница, школа, Новая почта, активная жизнь, какая-то дорога или трасса рядом – это от 15 000 долларов за самый убитый вариант", – говорит Вита.

Дом можно найти даже за 7 или 10 тысяч долларов где-то в "глуши", но это будет самый плохой вариант из всех возможных. Будьте готовы к тому, что его нужно будет перестраивать, а значит, вкладывать очень много средств.

Мы взяли дом в Надворнянском районе, в среднем за 20 000 долларов. Там практически ничего не было. Главное, что сам дом был крепок. Нет вопросов по зданию. А окна, отопление – делали заново. Итого получилось 40 000 долларов. Это квартира в пригороде Киева,

– говорит Вита.

Переселенка рассказывает, что люди продолжают активно выкупать дома в горах у тех хозяев, кто уехал или вывез родных. То есть спрос не снижается.