Риелтор Александр Милькович рассказал, что сейчас жилье больше покупают местные инвесторы, а спроса со стороны вынужденных переселенцев с востока и юга Украины уже нет. А поскольку новые многоэтажки дальше строят, застройщики вынуждены снижать цены.

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На сколько снизились цены на жилье в новостройках

В конце лета и начале осени квадратный метр бюджетного жилья в новостройке стоил 1300 долларов. Сейчас средняя стоимость составляет 1000 – 1100 долларов за "квадрат".

Застройщики объявили об акциях, которые касаются как скидок, так и предложений о беспроцентных кредитах на два года.

В конце года рынок недвижимости немного "просел", а квартиры продавать надо,

– говорит риелтор.

Квартиры люксового класса сейчас стоят 1,5 – 2 тысячи долларов за квадратный метр. Однако самый большой спрос сейчас на бюджетное жилье в новостройках.

Риелтор также рассказал, где можно купить самые дешевые квартиры во Львове. По его словам, самые бюджетные предложения есть в Лычаковском районе и на Тракте Глинянском. Самое дорогое жилье – возле Стрыйского парка.

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Александр Милькович прогнозирует, что со следующего года бюджетное жилье во Львове будет стоить 1000 за квадратный метр, а люксовое – до 2000.

Что касается аренды квартир в новостройках, то снять жилье стало также чуть дешевле. "В ближнем центре можно найти по 15 – 17 тысяч гривен в месяц. В окрестностях – 14 – 15 тысяч гривен, и даже без проблем по 13 тысяч. Цены на аренду также снизились", – поделился риелтор.