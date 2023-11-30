Рієлтор Олександр Мількович розповів, що зараз житло найбільше купують місцеві інвестори, а попиту з боку вимушених переселенців зі сходу й півдня України уже немає. А оскільки нові багатоповерхівки далі зводять, забудовники змушені знижувати ціни

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На скільки знизилися ціни на житло в новобудовах

Наприкінці літа й на початку осені квадратний метр бюджетного житла у новобудові коштував 1300 доларів. Зараз середня вартість становить 1000 – 1100 доларів за "квадрат".

Забудов­ники оголосили про акції, які стосуються як і знижок, так і пропозицій про безвідсотко­ві кредити на два роки.

Наприкінці року ринок нерухомості трохи "просів", а квартири продава­ти треба,

– каже рієлтор.

Квартири люк­сового класу зараз коштують 1,5 – 2 тисячі доларів за метр квадратний. Проте найбільший попит зараз на бю­джетне житло у новобудовах.

Рієлтор також розповів, де можна придбати найдешевші квартири у Львові. За його словами, найбюджетніші пропозиції є у Личаківсько­му районі та на Тракті Глинян­ському. Найдорожче житло – біля Стрийського парку.

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Олександр Мількович прогнозує, що з наступно­го року бюджетне житло у Льво­ві буде коштувати 1000 за метр квадратний, а люксове – до 2000.

Що стосується оренди квартир у новобудовах, то винаймати житло стало також трохи дешевше. "У ближньому центрі можна знайти по 15 − 17 тисяч гривень на місяць. На околицях – 14 − 15 тисяч гри­вень, і навіть без проблем по 13 тисяч. Ціни на оренду також знизилися", – поділився рієлтор.