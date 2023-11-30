Во Львове подешевели квартиры в новостройках: сколько теперь стоит "квадрат"
Источник:"Высокий замок"
К концу 2023 года квартиры во львовских новостройках подешевели. По данным риелтора, цены снизились на 5 – 10%.
Риелтор Александр Милькович рассказал, что сейчас жилье больше покупают местные инвесторы, а спроса со стороны вынужденных переселенцев с востока и юга Украины уже нет. А поскольку новые многоэтажки дальше строят, застройщики вынуждены снижать цены.
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На сколько снизились цены на жилье в новостройках
В конце лета и начале осени квадратный метр бюджетного жилья в новостройке стоил 1300 долларов. Сейчас средняя стоимость составляет 1000 – 1100 долларов за "квадрат".
Застройщики объявили об акциях, которые касаются как скидок, так и предложений о беспроцентных кредитах на два года.
В конце года рынок недвижимости немного "просел", а квартиры продавать надо,
– говорит риелтор.
Квартиры люксового класса сейчас стоят 1,5 – 2 тысячи долларов за квадратный метр. Однако самый большой спрос сейчас на бюджетное жилье в новостройках.
Риелтор также рассказал, где можно купить самые дешевые квартиры во Львове. По его словам, самые бюджетные предложения есть в Лычаковском районе и на Тракте Глинянском. Самое дорогое жилье – возле Стрыйского парка.
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Александр Милькович прогнозирует, что со следующего года бюджетное жилье во Львове будет стоить 1000 за квадратный метр, а люксовое – до 2000.
Что касается аренды квартир в новостройках, то снять жилье стало также чуть дешевле. "В ближнем центре можно найти по 15 – 17 тысяч гривен в месяц. В окрестностях – 14 – 15 тысяч гривен, и даже без проблем по 13 тысяч. Цены на аренду также снизились", – поделился риелтор.