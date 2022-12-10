Европейский регулятор предупредил о риске падения цен на жилье в странах ЕС

Цены на жилье в Европейском Союзе могут рухнуть уже в ближайшее время. Это объясняется ухудшением экономической ситуации.

Об этом заявил Европейский совет по системным рискам (ESRB), действующий при Европейском центральном банке. Орган отметил, что коммерческая недвижимость тоже окажется перед угрозой.

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Цены на жилье Европы могут существенно просесть

Как говорится в заявлении Европейского совета по системным рискам, на рынке недвижимости нескольких стран ЕС следует ожидать переломного момента.

Данные о транзакциях и прогнозных ответах на опросы домохозяйств, показывающие снижение намерений купить или построить дом, свидетельствуют, что вероятность снижения цен в ближайшем будущем растет,

– добавляют в ESRB.

Кроме того, эксперты предупреждают, что коррекция на рынке коммерческой недвижимости может привести к потерям инвесторов, увеличить кредитный риск для банковских и небанковских кредиторов и повлечь за собой снижение стоимости залога.

Что происходит с ценами сейчас

Несмотря на пессимистические прогнозы экспертов, недавно представленное исследование компании Knight Frank показало, что за год стоимость недвижимости выросла в мире в среднем на 8,8%. Положительная динамика наблюдается в 45 из 56 проанализированных стран.

В рейтинге стран с самым значительным ростом цен в третьем квартале 2022 года лидирует Турция. Также в тройку вошли Эстония и Венгрия.

В Украине в третьем квартале цены на жилье в номинальном выражении не изменились. Однако упали в годовом исчислении на 19,8% с учетом инфляции.