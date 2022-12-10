Про це заявила Європейська рада з системних ризиків (ESRB), що діє при Європейському центральному банку. Орган зазначив, що комерційна нерухомість теж опиниться перед загрозою.

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Ціни на житло Європи можуть суттєво просісти

Як йдеться у заяві Європейської ради з системних ризиків, на ринку нерухомості декількох країн ЄС варто очікувати переломного моменту.

Дані про транзакції та прогнозні відповіді на опитування домогосподарств, що показують зниження намірів купити або побудувати будинок є свідченням, що ймовірність зниження цін у найближчому майбутньому зростає,

– додають в ESRB.

Крім того, експерти попереджують, що корекція на ринку комерційної нерухомості може призвести до втрат інвесторів, збільшити кредитний ризик для банківських та небанківських кредиторів та спричинити зниження вартості застави.

Що відбувається із цінами зараз

Попри песимістичні прогнози експертів, нещодавно представлене дослідження компанії Knight Frank показало, що за рік вартість нерухомості зросла у світі в середньому на 8,8%. Позитивна динаміка спостерігається у 45 із 56 проаналізованих країн.

У рейтингу країн із найзначнішим річним зростанням цін у третьому кварталі 2022 року лідирує Туреччина. Також у трійку увійшла Естонія та Угорщина.

В Україні у третьому кварталі ціни на житло у номінальному вираженні не змінилися. Проте впали у річному обчисленні на 19,8% з урахуванням інфляції.