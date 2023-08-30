Ціни зростають навіть попри те, що багато людей, які у 2022 році заїхали, вже повернулися додому. "На перевалах" і "в горах" будинки продають все ще за шалені ціни.

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Своїм досвідом щодо купівлі житла та спостереженнями щодо ситуації на ринку поділилася переселенка Віта. Вона рік тому придбала будинок в Івано-Франківській області.

У Карпатах ціни виросли ще більше

"За рік ціни не впали. Взагалі. Можливо, виросли навіть ще. Якщо ви хочете купити будинок в якомусь більш-менш великому і живому селі, де є магазин, лікарня, школа, Нова пошта, активне життя, якась дорога або траса поряд – це від 15 000 доларів за найбільш убитий варіант", – каже Віта.

Будинок можна знайти навіть за 7 чи 10 тисяч доларів десь у "глушині", але це буде найгірший варіант з усіх можливих. Будьте готові до того, що його потрібно буде перебудовувати, а отже вкладати дуже багато коштів.

Ми взяли будинок в Надвірнянському районі, в середньому стані за 20 000 доларів. Там не було практично нічого. Головне, що сам будинок був міцний. Немає питань по будівлі. А вікна, опалення – робили наново. Разом вийшло 40 000 доларів. Це квартира в передмісті Києва,

– каже Віта.

Переселенка розповідає, що люди й далі активно викуповують будинки в горах у тих господарів, хто виїхав або вивіз рідних. Тобто попит не знижується.