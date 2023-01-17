Скупают жилье, где это возможно: как россияне влияют на мировой рынок недвижимости

В 2022 году массовый поток обеспеченных россиян, бежавших от мобилизации в стране-агрессорке, спровоцировал настоящий бум на жилье в странах, куда им был разрешен въезд. Речь идет, в частности, об ОАЭ, Турции и Грузии.

К примеру, россияне лидируют среди нерезидентов, покупающих недвижимость в Дубае. В Турции ими приобретено 16 312 домов и квартир, информирует 24 Канал. Как это влияет на местные рынки – дальше.

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Россияне стали лидерами по покупке жилья в Дубае

Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные дубайской компании Betterhomes, в прошлом году в Дубае было зарегистрировано более 86 000 сделок по продаже жилья, что превысило предыдущий рекорд в 80 000 в 2009 году.

За это время здесь было продано недвижимости на сумму около 208 миллиардов дирхамов (56,6 миллиарда долларов), что почти на 80% больше, чем в 2021 году. Рост цен замедлился до 11% в 2022 году по сравнению с 21% годом ранее. Следовательно, рынок недвижимости в Дубае стал одним из немногих, где стоимость жилья упала.

Комментируя эту новость, бизнесмен-миллиардер и основатель девелоперской компании DAMAC Properties Хуссейн Саджвани отметил, что из-за таких тенденций стоимость жизни в Дубае и цены на рынке недвижимости будут продолжать расти.

Уже сейчас многие жители жалуются, что цены на аренду жилья выросли за год на 50%. Поэтому, по мнению Саджвани, факторы, сдерживающие сейчас рост, могут стать реальной опасностью для страны в будущем.

Граждане Турции сражаются с иностранцами

Также, по данным Турецкого статистического института, в 2022 году россияне стали лидерами по приобретению недвижимого имущества в Турции. Всего за прошлый год они купили 16 312 домов и квартир. Для сравнения украинцы приобрели в стране только 2 574 объекта недвижимости. В целом продажи жилья в Турции иностранцам выросли на 15,2% за 2022 год. Стране удалось продать нерезидентам 67 490 объектов.

Повышенный спрос привел к повышению арендных ставок и росту цены на квартиры – стоимость недвижимости в Анталии выросла за последние два года почти в 5 раз, а сумма сделки превышает средний доход граждан в Турции. Около 13 000 человек уже подписали петицию, которая должна запретить иностранцам покупать и сдавать жилье в аренду.

Количество сделок возросло и в Грузии